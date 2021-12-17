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17.12.2021 09:14
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке резко возросло количество инфицированных COVID-19

Текст: Максим Макарычев
В Нью-Йорке резко возросло количество инфицированных COVID-19. Город Большого Яблока, когда-то бывший эпицентром пандемии в Соединенных Штатах, слышит нежелательные отголоски 2020 года.
Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости
Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

По данным Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка, в городе в среднем регистрировалось 2899 подтвержденных случаев каждый день за последнюю неделю. Это больше, чем в среднем около 1800 случаев в день за последние 28 дней. Доктор Джей Варма, профессор Медицинской школы Вейл Корнелл и старший советник мэра Билла де Блазио, сказал, что процент людей, получивших положительный результат, удвоился всего за три дня за последнюю неделю. "Мы никогда не видели этого раньше в Нью-Йорке", - пояснил ученый.

Фото: Юки Ивамура / РИА Новости
Штат Нью-Йорк ужесточил ограничительные меры

По всему штату также увеличивается количество случаев заболевания и госпитализаций. В четверг Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк сообщил о 18 276 новых случаях заболевания по сравнению с предыдущим днем, что является максимальным показателем с середины января этого года. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что с Дня благодарения в конце ноября количество госпитализаций в штате увеличилось на 70 процентов. По ее словам, число случаев COVID-19 на 100 тысяч человек за тот же период выросло на 58 процентов. Доктор Брюс Ли, профессор политики и менеджмента в области здравоохранения в Городском университете Нью-Йорка, сигнализирует о начале "страшного зимнего всплеска" из-за "омикрон"-штамма, о котором предупреждали эксперты в области здравоохранения. В 2020 году после Дня благодарения в США произошла волна инфекций, которая продолжалась и в зимние месяцы. По словам профессора, падение температуры вместе с увеличением количества поездок и собраний во время сезона рождественских каникул может спровоцировать еще один всплеск заболевания.

Несколько бродвейских шоу отменили выступления на этой неделе из-за заражения коронавирусом среди актеров и персонала. Мюзиклы "Миссис Даутфайр", "Тина", "Гамильтон" оказались среди постановок, которые были временно отменены.

Всплеск числа случаев инфицирования, похоже, ограничивает ресурсы тестирования по всему городу, поскольку жители Нью-Йорка в социальных сетях публикуют жалобы на длинные очереди в клиниках и других местах тестирования, сообщает NBC News. В четверг мэрия города объявила, что по всему городу будет создано больше мобильных тестовых площадок, а мощность других будет расширена для удовлетворения растущего спроса. Мэр города Билл Де Блазио сообщил, что 500 тысяч бесплатных экспресс-тестов на дому будут распространяться через общественные организации.

Нынешняя волна инфекций побудила Нью-Йоркский университет отменить все "несущественные" личные встречи. Официальные лица университета рекомендовали перенести экзамены и занятия в режим онлайн и объявили, что использование аудиторий, конференц-залов и спортивных сооружений будет приостановлено.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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