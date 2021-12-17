В ПФР напомнили, как получить выписку из электронной трудовой книжки

Об этом Пенсионный фонд России напоминает на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В ведомстве также обращают внимание, что сведения из электронной трудовой можно получить и в бумажном варианте у последнего работодателя, в клиентской службе ПФР или МФЦ.

Услуга предоставляется бесплатно и без привязки к месту жительства или работы.

Электронные трудовые официально появились с 1 января нынешнего года.

Каждый работник должен был определиться с дальнейшим ведением трудовой книжки до 31 декабря 2020 года. В свой отдел кадров надо было подать заявление, в котором указать, какую книжку он выбирает - привычный вариант или цифровой. Если человек так и не написал заявление, то у него осталась бумажная трудовая.

Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в любое время подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. А вот если человек уже выбрал электронный формат, то вернуться к бумажному у него не получится. Бумажную трудовую он получил на руки и должен хранить ее дома.

Работникам, которые только начинают свой трудовой путь, автоматически заводится электронная трудовая книжка.