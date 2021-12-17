В России будут маркировать детские автокресла и коляски

Министерство промышленности и торговли РФ в перспективе намерено маркировать детские автокресла и коляски. Об этом глава ведомства Денис Мантуров сообщил на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в Совете Федерации.

"Для системной борьбы с контрафактом и фальсификатом развивается система цифровой прослеживаемости. Начали с маркировки детской обуви и текстильных изделий, сейчас сделаем это также по детским велосипедам и велосипедам в целом. И в перспективе будем маркировать детские коляски, автокресла", - сказал Мантуров.

В России создается единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Ее оператором выступает Центр развития перспективных технологий.