В России может появиться отрасль, по масштабам сопоставимая с нефтяной

В России может возникнуть новая отрасль, по масштабам сопоставимая с нефтяной и обладающая большим экспортным потенциалом. Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

По его словам, речь идет об оказании услуги по захоронению углекислого газа путем его закачивания в нефтегазовые пласты.

"Потенциально эта отрасль может стать очень крупной по своим размерам, сопоставимой с нефтяной", - сказал он (цитата по ТАСС).

Для того чтобы реализовать эту идею в России, необходима соответствующая нормативно-правовая база и экономическая модель, добавил Дюков.

Глава "Газпром нефти" считает, что технология по закачке углерода в пласт будет важна для металлургов, энергетиков и производителей удобрений и цемента, поскольку они имеют высокий углеродный след и в случае ужесточения ограничений могут лишиться рынков сбыта.