В России падает спрос на живые ели

В России каждый год снижается объем заготовки елей, сосен и пихт к Новому году, сообщили в Рослесинфорге.

Ежегодно спрос на живые праздничные деревья падает примерно на 20%. Так, в 2019 году было заготовлено около 80 тысяч деревьев, а в прошлом году - 60 тысяч. За четыре года объем заготовки снизился в четыре раза. Как считает директор Рослесинфорга Павел Чащин, такая тенденция связана с экологической осознанностью и практичностью. Например, одна из причин снижения спроса на живые ели - сложность их утилизации. Самый лучший способ - сдать дерево на переработку в специальные пункты приема.

Специалисты отмечают, что выбрасывать деревья на свалку или оставлять в лесу не стоит, поскольку они долго разлагаются, а углеродный след одной полутораметровой ели составляет 13 килограммов углекислого газа. В сельской местности ели можно использовать как дрова.

Кстати, в некоторых регионах новогоднее дерево можно заготовить бесплатно, но только одно на семью. Такая практика есть в Ленинградской и Свердловской области, а также ЯНАО. Есть и территории, где действуют строгие запреты, говорится в сообщении Рослесинфорга.