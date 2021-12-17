В Россию пришел мощный смартфон Xiaomi дешевле 18 тысяч рублей

Компания Xiaomi начала продажи в России нового смартфона Poco M4 Pro 5G. На старте продаж новинка обойдется покупателям в 17990 рублей за версию с 4/64 Гб памяти.

Poco M4 Pro 5G оснащен 6,6-дюймовым дисплеем FullHD+ с адаптивной частотой обновления до 90 Гц и частотой дискретизации 240 Гц для большей плавности анимации и отзывчивости сенсора, и работает на шустром процессоре MediaTek Dimensity 810.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку через USB-C на мощности до 33 Вт. До 100 процентов батарея заряжается примерно за час. На боковой панели расположен сканер отпечатка пальца.

Что касается камеры, то она имеет не только основной модуль на 50 Мп, но и широкоугольный на 8 Мп - для моделей в ценовом диапазоне до 20 тысяч рублей это пока еще не очень частое явление. Селфи-камера имеет разрешение 16 Мп.

Работает Poco M3 Pro 5G под управлением оболочки MIUI 12.5 на базе Android 11.

За версию 4/64 Гб на старте продаж нужно будет заплатить 17990 рублей, позднее она подорожает до 20990 рублей. Модификация 6/128 Гб на сегодняшний день стоит 19990 рублей, позднее цена вырастет до 22990.