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17.12.2021 09:17
Рубрика: В мире

В Швеции 500 призывников отправили по домам из-за неуставных отношений

Текст: Надежда Ермолаева

В шведском Энчепинге вспыхнул громкий скандал из-за фактов "дедовщины" в отношении призывников со стороны офицеров из командного полка радиосвязи. Об этом сообщает издание Dagens Nyheter.

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В этой связи принято решение в срочном порядке отправить 500 срочников по домам раньше положенного времени. Начато расследование всех фактов неслужебных отношений в отношении военнослужащих.

Согласно заключению Совета по военному призыву, защищающего права военнослужащих, в октябре было выявлено несколько фактов серьезных нарушений. А именно: лишение сна и еды, несправедливые и коллективные наказания, обращение к срочникам с использованием ненормативной лексики, принуждение к выполнению заданий больных и имеющих травмы военнослужащих. В качестве примера приводится случаи, когда после лишения сна призывника сажали за руль грузовика или с диагнозом сотрясения мозга отправляли на военные учения.

Новобранцы написали коллективную жалобу на офицеров полка в Энчепинге, который является одним из крупнейших военных подразделений страны.

Отмечается, что проблемы в этом полку были еще весной, из-за чего офицеров обязали пройти курсы повышения квалификации для устранения нарушений. Однако изменений не последовало. Проблема также заключается в том, что шведские военные привыкли молчать про тяготы службы, что приводит к росту числа нарушений и фактов дедовщины.

На этой неделе всех новобранцев полка отправили по домам. "Мы проведем проверку наших сотрудников, которые работают с призывниками", - заявила сотрудница полка по связям с общественностью Терезе ​​Тимпсон, отметив, что офицеров снова обучат тому, как вести себя с новобранцами.

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