Вакцинация от коронавируса станет сезонной

Уже очевидно, что коронавирус станет сезонным заболеванием, прививку от него придется делать не реже, чем один раз в год, как от гриппа, - заявил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов на конференции в пресс-центре "Россия Сегодня".

Он обратил внимание, что сегодня все производители вакцин против коронавируса планируют выпуск комбинированных препаратов против гриппа и COVID-19. То есть, одна вакцина будет защищать от двух возбудителей одновременно. В НИИ гриппа им. Смородинцева также разработана вакцина от ковида на гриппозном векторе, которая будет защищать сразу от двух инфекций.

"Сочетание двух-трех и даже пяти антигенов в одном препарате для защиты от нескольких инфекционных заболеваний встречается часто. Ввести такую комплексную вакцину можно с одной инъекцией", - пояснил он.

В институте гриппа им. Смородинцева также отмечают, что этой зимой грипп и коронавирус будут циркулировать одновременно.