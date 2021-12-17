Вьетнам отменит 7-дневный карантин для привитых иностранцев

Вьетнам с 1 января 2022 года отменяет обязательный 7-дневный карантин для прибывающих в страну иностранцев, сделавших прививку от COVID-19.

Правда, туристам придется отправиться на 3-дневную самоизоляцию. А до поездки необходимо сдать ПЦР-тест (минимум за 72 часа до пересечения границы). Уже на территории Вьетнама иностранец должен установить на смартфон местное приложение PC-COVID. Но и это еще не все. Здоровье туриста проверят более тщательно - снова протестируют на SARS-CoV-2.

Новые правила могут быть изменены в зависимости от дальнейшего развития ситуации с распространением COVID-19 во Вьетнаме, пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.