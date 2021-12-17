Вице-президент "Лукойла" допустил цену на нефть в 380 долларов к 2050 году

К 2050 году мир может столкнуться с "драматичным удорожанием" нефти до 380 долларов за баррель. Об этом заявил вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, слова которого передает ТАСС.

По его словам, этот сценарий может претвориться в жизнь и раньше, если сохранится проблема недостаточного инвестирования в разработку и добычу запасов. Федун также описал и два других сценария развития ситуации на рынке нефти. Один из них предполагает цену на нефть к 2050 году в 128 долларов за баррель, другой - 197 долларов.

В целом потребление углеводородов будет стабильным до 2030 года, а с 2035 года в США и Китае начнется снижение потребления жидкого топлива, считает он. Ранее Леонид Федун спрогнозировал, что в 2022 году цена на нефть будет находиться в диапазоне 60-80 долларов за баррель.