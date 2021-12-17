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17.12.2021 02:40
Рубрика: Власть

Владимир Путин призвал АСИ больше работать в регионах

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8638)
В четверг президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и ознакомился с главными направлениями работы агентства на выставке. Главная миссия АСИ - привлечение граждан к достижению национальных целей развития, помощь в воплощении инициатив, заявил он.
Владимир Путин и Светлана Чупшева во время осмотра выставки проектов АСИ. Фото: РИА Новости Владимир Путин и Светлана Чупшева во время осмотра выставки проектов АСИ. Фото: РИА Новости
Владимир Путин и Светлана Чупшева во время осмотра выставки проектов АСИ. Фото: РИА Новости

В формате "7 станций" в экспозиции были представлены основные направления работы агентства на 2022-2024 годы. Руководитель АСИ Светлана Чупшева провела для президента экскурсию и рассказала, что на каждой "станции" можно посмотреть на результаты, которых добилось агентство по конкретному направлению, приоритеты на ближайшие три года. Также тут представлены перспективные проекты, команды и их лидеры. После осмотра выставки Владимир Путин принял по видеосвязи участие в заседании наблюдательного совета АСИ.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
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Президент назвал заседание важным, даже особым. "Предстоит определить цели и задачи на три года, зафиксировать ключевые направления работы, которые должны стать логическим продолжением всей истории АСИ", - сказал он. Десять лет назад, в декабре 2011 года, агентству было поручено реализовать Национальную предпринимательскую инициативу. Результатом стали современные процедуры ведения бизнеса, но перемены оказались гораздо более глубокими, оценил Путин. На местах стало больше управленцев, которые принимают решения с учетом запросов людей, которые ведут свое дело. А чемпионаты рабочих специальностей переросли в целое общероссийское движение, новые программы профессиональной подготовки.

"Неизменной должна оставаться главная миссия - привлечение граждан к достижению национальных целей развития. Необходимо помогать им воплощать свои замыслы и инициативы", - подчеркнул президент. По всей стране у агентства сейчас свыше 4,5 млн соратников и единомышленников. Через три года оно намерено увеличить их число более чем вдвое - до 10 млн человек. "Такая армия большая", - оценил Путин, добавив, что главное - чтобы это были не формальные показатели, а мощное сообщество, сила, активные люди, способные внести вклад в общенациональную повестку.

С участием ВЭБа будет разработан комплексный механизм реализации гражданских проектов, а площадкой для сбора предложений станет форум "Сильные идеи для нового времени". Президент предложил провести его в первом квартале 2022 года.

Путин попросил комиссии Госсовета вместе с АСИ выстроить действенную систему распространения опыта управленческих команд на местах. Наиболее значимые решения следует включить в нацпроекты и госпрограммы, в том числе в области инфраструктурного развития. "Безусловно, нужно делиться своими наработками и самим быть открытыми для новых идей", - обратился президент к агентству, призвав включать в команду единомышленников из других стран. Тем более что такая работа уже идет. Но международное сотрудничество надо расширять - за этим идет выход на рынки третьих стран, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность, пояснил он.

Главная миссия - привлечение граждан к достижению национальных целей развития

"Вокруг АСИ уже сложилась экосистема, которая объединяет инициативы в социальной сфере, сбережении природы, подготовке кадров, создании передовых технологий", - продолжил Путин. В центре всей государственной работы и внимания агентства должны быть люди, подчеркнул он. Каждый проект должен так и выстраиваться, это должно "красной нитью" проходить по всем программам и проектам.

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Путин призвал АСИ сконцентрироваться на работе в регионах, помогать управленческим командам на местах добиваться перемен, учитывать запросы и предложения жителей. Он рассчитывает на вклад агентства в создание в регионах новых центров развития, формирование современной городской среды и продвижении отечественных и "зеленых" технологий, в том числе в рамках нового проекта - Национальной экологической инициативы.

Важнейшая задача АСИ - помочь людям всех возрастов быть востребованными в меняющемся технологическом мире. "И здесь главное, чтобы получение дополнительных навыков и компетенций означало повышение реальных доходов человека", - подчеркнул Путин.

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