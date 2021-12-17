Владимир Путин провел переговоры с президентом Монголии

Владимир Путин в четверг, 16 декабря, провел переговоры с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который прибыл с рабочим визитом в Москву. Лидеры обсудили сотрудничество в экономике, политике и энергетической сфере. По итогам переговоров президенты приняли политическую декларацию. На совместном заявлении для прессы Путин отметил, что документ ориентирован на "углубление двустороннего сотрудничества".

Декларация "идет в развитие подписанного в 2019 году Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве", сказал российский лидер. Кроме того, по итогам переговоров был подписан целый ряд межправительственных и межведомственных документов.

Лидеры подробно обсудили сотрудничество в энергетике. "Россия - надежный поставщик энергоносителей в Монголию", - подчеркнул Путин, заметив, что наша страна обеспечивает около 80 процентов потребности республики в нефтепродуктах.

"Российские энергокомпании заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять свое присутствие", - заявил президент РФ. "В практической проработке проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири 2". Уже определены оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры, готовится технико-экономическое обоснование", - сообщил Путин, добавив, что оно будет готово в ближайшие недели.

Начиная беседу со своим коллегой, российский лидер поблагодарил Хурэлсуха за визит. "После вашего избрания, насколько я понимаю, это первый ваш заграничный визит, это хороший знак", - отметил президент РФ. Он напомнил, что визит совпал с годом столетия установления между Россией и Монголией дипломатических отношений.

Сегодня отношения между странами развиваются, несмотря на пандемию практически по всем направлениям: в экономике, энергетическом сотрудничестве, военной сфере и на международной арене, констатировал президент РФ. "Что касается экономики, то в прошлом году товарооборот сократился в связи с пандемией на 20%, но в этом году за первые три квартала текущего года увеличился где-то примерно на 25. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и сможем превзойти", - уверен Путин.

Российские энергокомпании заинтересованы работать в Монголии

В свою очередь Хурэлсух напомнил о больших совместных проектах в истории двух стран, таких как освоение целины, полет в космос, строительство крупных предприятий. Сегодня Монголия поддерживает российскую инициативу о создании большого Евразийского партнерства. "Есть один вопрос - это активизация торгово-экономических отношений. Когда я вступил на должность президента, то поставил перед собой цель провести национальный проект "Транзитная Монголия". И я считаю, что в рамках реализации этого проекта очень важна также координация с инициативами, которые вы озвучили, о создании большого Евразийского партнерства", - сказал он. И отметил большие возможности сотрудничества в энергетике и строительстве энергетического коридора.