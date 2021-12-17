Врач назвал три правила, помогающие сбросить 12 килограммов без спорта

Британский врач и автор книг о похудении Майкл Мосли объяснил, как сбросить лишние килограммы без серьезных ограничений в питании и изнурительных тренировок в спортзале.

Мосли считает, что сбросить порядка 10-12 килограммов за 2,5 месяца можно, следуя трем правилам. По его словам, нужно сократить содержание углеводов, избегать перекусов, придерживаться рациона, предполагающего потребление до 1000 калорий в день. Об этом пишет Daily Express.

"Некоторым нравится распределять свои 800 калорий на три приема пищи. Другим легче съесть их в два приема - во время позднего завтрака и раннего ужина", - отметил Мосли, добавив, что необходимо организовать все так, как вам удобно, но последний прием пищи должен состояться не позже 19:30.

Врач ссылается на исследование медиков из Ноттингемского университета и Тегеранского университета медицинских наук. Они выяснили, что непоздний ужин (до 19:30) связан с более эффективным похудением (в том числе с уменьшением объемов в проблемных зонах) и нормализацией уровня холестерина.

Среди продуктов, употребление которых следует сократить, врач выделил еду с высоким содержанием сахара, а также хлеб и макароны.

Перед тем, как усиленно работать над снижением веса, важно проконсультироваться со специалистами и пройти ряд обследований, которые помогут понять причину лишнего веса и сложностей с похудением, если таковые есть. Так, например, при дефиците железа почти всегда наблюдаются проблемы со снижением лишнего веса, даже, если человек придерживается низкокалорийного питания и усиленно тренируется.