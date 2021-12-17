Вспомнить всё: первый сезон "Ведьмака" за 15 минут

Сегодня стартовал второй сезон "Ведьмака" - самое время освежить в памяти события первого, для чего Netflix любезно сделал несколько дней назад соответствующий пятнадцатиминутный ролик.

Просмотр первого сезона ролик, конечно, не заменит, но смотревшим может немного помочь вспомнить, что там нам два года назад показывали. Не стоит, впрочем, забывать о том, что сам первый сезон отличался немалой сумбурностью, а его краткий пересказ - и подавно.

Впрочем, ознакомившиеся с продолжением критики уже успели признать, что второй сезон куда более связный.