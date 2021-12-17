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Вышел первый русский трейлер "Затерянного города" со звездным кастом

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    17.12.2021, 11:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Приключенческий ромком "Затерянный город" обзавелся милейшим первым русским трейлером - с обещанием "настоящего замеса". Ролик доступен на YouTube-канале "Paramount Pictures Россия". И тешит взор. Нет, серьезно: отлично выглядит.

"Настоящие приключения, а вот герои… так себе. Представляем вам официальный трейлер фильма "Затерянный город" с Сандрой Буллок, Ченнингом Тейтумом и Дэниэлом Рэдклиффом", - лаконично уведомила подпись к видео. Забыв напомнить, что еще зрителя ждут исключительный Брэд Питт и небольшое количество негров. Собственно, в главных ролях их вообще нет - за данную прослойку артистов втройне отдувается "бодипозитивная" Да'Вин Джой Рэндольф ("Империя", "Хорошая жена").

Поставили картину Аарон и Адам Ни (обещанный ремейк "Властелинов вселенной").

Буллок сыграла писателя-затворницу Лоретту, автора романтико-приключенческих бестселлеров, которая во время нового пресс-тура попадает в капитальную передрягу и, как следствие, в абсолютно настоящие, а не вымышленные приключения с опасностями и любовью-морковью.

В кинотеатрах - с 24 марта.

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