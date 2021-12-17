За сутки в России подтверждено 27 743 случаев COVID-19 в 85 регионах

В 85 субъектах РФ подтверждено 27 743 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2755

2 Санкт-Петербург 1984

3 Московская область 1452

4 Красноярский край 677

5 Нижегородская область 667

6 Пермский край 652

7 Ростовская область 646

8 Свердловская область 629

9 Краснодарский край 613

10 Челябинская область 610

11 Самарская область 609

12 Иркутская область 595

13 Омская область 549

14 Воронежская область 521

15 Алтайский край 506

16 Республика Башкортостан 496

17 Хабаровский край 482

18 Ставропольский край 460

19 Приморский край 456

20 Новосибирская область 385

21 Волгоградская область 371

22 Ленинградская область 354

23 Кемеровская область 353

24 Саратовская область 350

25 Тверская область 334

26 Липецкая область 332

27 Вологодская область 332

28 Пензенская область 322

29 Архангельская область 305

30 Ульяновская область 304

31 Тюменская область 302

32 Белгородская область 297

33 Владимирская область 291

34 Забайкальский край 289

35 Ярославская область 269

36 Амурская область 260

37 Республика Коми 235

38 Астраханская область 235

39 Кировская область 235

40 Республика Бурятия 231

41 Тульская область 231

42 Орловская область 229

43 Смоленская область 227

44 Брянская область 225

45 Оренбургская область 214

46 Тамбовская область 210

47 Ханты-Мансийский автономный округ 201

48 Республика Крым 201

49 Калужская область 197

50 Ивановская область 196

51 Томская область 195

52 Рязанская область 195

53 Новгородская область 185

54 Республика Карелия 183

55 Республика Саха (Якутия) 183

56 Калининградская область 178

57 Курская область 175

58 Псковская область 171

59 Курганская область 171

60 Мурманская область 168

61 Республика Дагестан 154

62 Сахалинская область 151

63 Костромская область 144

64 Республика Хакасия 131

65 Республика Мордовия 122

66 Республика Чувашия 120

67 Севастополь 115

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 114

69 Республика Татарстан 108

70 Республика Марий Эл 106

71 Удмуртская Республика 105

72 Республика Адыгея 99

73 Кабардино-Балкарская Республика 96

74 Республика Ингушетия 82

75 Республика Северная Осетия-Алания 76

76 Чеченская Республика 75

77 Карачаево-Черкесская Республика 67

78 Камчатский край 52

79 Еврейская автономная область 34

80 Республика Алтай 34

81 Магаданская область 33

82 Республика Калмыкия 17

83 Республика Тыва 17

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 159 389 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%

2. Чукотский автономный округ 0,1%

3. Москва, Республика Алтай, Удмуртская Республика 0,14% За последние сутки подтверждено 1 080 смертей Москва 83

Санкт-Петербург 63

Московская область 60

Воронежская область 42

Волгоградская область 37

Красноярский край 36

Свердловская область 32

Челябинская область 29

Нижегородская область 28

Ставропольский край 26

Иркутская область 26

Республика Крым 25

Алтайский край 25

Ростовская область 24

Самарская область 23

Краснодарский край 22

Республика Башкортостан 22

Рязанская область 19

Брянская область 17

Республика Чувашия 17

Республика Хакасия 15

Липецкая область 14

Республика Коми 14

Пензенская область 14

Саратовская область 14

Тюменская область 14

Новосибирская область 14

Тверская область 13

Вологодская область 13

Пермский край 13

Ивановская область 12

Тульская область 12

Ульяновская область 12

Ханты-Мансийский автономный округ 11

Омская область 11

Кабардино-Балкарская Республика 10

Республика Северная Осетия - Алания 10

Оренбургская область 10

Тамбовская область 9

Ярославская область 9

Республика Бурятия 9

Орловская область 8

Смоленская область 8

Псковская область 8

Астраханская область 8

Республика Дагестан 8

Удмуртская Республика 8

Белгородская область 7

Курская область 7

Мурманская область 7

Кемеровская область 6

Хабаровский край 6

Владимирская область 5

Калужская область 5

Калининградская область 5

Республика Марий Эл 5

Забайкальский край 5

Приморский край 5

Костромская область 4

Республика Карелия 4

Архангельская область 4

Новгородская область 4

Республика Мордовия 4

Республика Татарстан 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Республика Саха (Якутия) 4

Сахалинская область 4

Еврейская автономная область 4

Ленинградская область 3

Севастополь 3

Курганская область 3

Амурская область 3

Республика Ингушетия 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Чеченская Республика 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 295 104 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 437 человек Москва 3509

Московская область 2721

Санкт-Петербург 2213

Ростовская область 1025

Нижегородская область 985

Омская область 957

Воронежская область 889

Алтайский край 760

Самарская область 748

Иркутская область 743

Белгородская область 734

Пермский край 728

Красноярский край 715

Ставропольский край 708

Челябинская область 703

Краснодарский край 653

Липецкая область 622

Волгоградская область 611

Тюменская область 596

Пензенская область 593

Саратовская область 591

Ленинградская область 524

Ульяновская область 510

Орловская область 492

Смоленская область 474

Забайкальский край 469

Ярославская область 451

Хабаровский край 441

Новгородская область 431

Свердловская область 431

Республика Коми 407

Республика Башкортостан 405

Курская область 388

Вологодская область 386

Приморский край 380

Курганская область 379

Костромская область 377

Архангельская область 375

Республика Крым 368

Калининградская область 354

Брянская область 350

Оренбургская область 347

Тверская область 338

Томская область 308

Владимирская область 302

Рязанская область 301

Республика Саха (Якутия) 300

Новосибирская область 281

Псковская область 273

Амурская область 271

Кемеровская область 258

Республика Бурятия 248

Республика Хакасия 246

Мурманская область 244

Астраханская область 241

Тульская область 218

Республика Карелия 211

Ханты-Мансийский автономный округ 211

Калужская область 202

Удмуртская Республика 181

Ивановская область 168

Тамбовская область 156

Республика Северная Осетия - Алания 147

Республика Марий Эл 147

Республика Мордовия 142

Кировская область 132

Ямало-Ненецкий автономный округ 132

Сахалинская область 126

Севастополь 118

Республика Дагестан 117

Республика Татарстан 116

Республика Тыва 116

Республика Чувашия 101

Карачаево-Черкесская Республика 91

Еврейская автономная область 77

Кабардино-Балкарская Республика 75

Республика Адыгея 71

Республика Ингушетия 71

Камчатский край 48

Республика Алтай 39

Магаданская область 33

Республика Калмыкия 19

Ненецкий автономный округ 10

Чукотский автономный округ 8 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 914 225 Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику