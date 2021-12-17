За сутки в России подтверждено 27 743 случаев COVID-19 в 85 регионах

В 85 субъектах РФ подтверждено 27 743 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2755
- 2 Санкт-Петербург 1984
- 3 Московская область 1452
- 4 Красноярский край 677
- 5 Нижегородская область 667
- 6 Пермский край 652
- 7 Ростовская область 646
- 8 Свердловская область 629
- 9 Краснодарский край 613
- 10 Челябинская область 610
- 11 Самарская область 609
- 12 Иркутская область 595
- 13 Омская область 549
- 14 Воронежская область 521
- 15 Алтайский край 506
- 16 Республика Башкортостан 496
- 17 Хабаровский край 482
- 18 Ставропольский край 460
- 19 Приморский край 456
- 20 Новосибирская область 385
- 21 Волгоградская область 371
- 22 Ленинградская область 354
- 23 Кемеровская область 353
- 24 Саратовская область 350
- 25 Тверская область 334
- 26 Липецкая область 332
- 27 Вологодская область 332
- 28 Пензенская область 322
- 29 Архангельская область 305
- 30 Ульяновская область 304
- 31 Тюменская область 302
- 32 Белгородская область 297
- 33 Владимирская область 291
- 34 Забайкальский край 289
- 35 Ярославская область 269
- 36 Амурская область 260
- 37 Республика Коми 235
- 38 Астраханская область 235
- 39 Кировская область 235
- 40 Республика Бурятия 231
- 41 Тульская область 231
- 42 Орловская область 229
- 43 Смоленская область 227
- 44 Брянская область 225
- 45 Оренбургская область 214
- 46 Тамбовская область 210
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 201
- 48 Республика Крым 201
- 49 Калужская область 197
- 50 Ивановская область 196
- 51 Томская область 195
- 52 Рязанская область 195
- 53 Новгородская область 185
- 54 Республика Карелия 183
- 55 Республика Саха (Якутия) 183
- 56 Калининградская область 178
- 57 Курская область 175
- 58 Псковская область 171
- 59 Курганская область 171
- 60 Мурманская область 168
- 61 Республика Дагестан 154
- 62 Сахалинская область 151
- 63 Костромская область 144
- 64 Республика Хакасия 131
- 65 Республика Мордовия 122
- 66 Республика Чувашия 120
- 67 Севастополь 115
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 114
- 69 Республика Татарстан 108
- 70 Республика Марий Эл 106
- 71 Удмуртская Республика 105
- 72 Республика Адыгея 99
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 96
- 74 Республика Ингушетия 82
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 76
- 76 Чеченская Республика 75
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 67
- 78 Камчатский край 52
- 79 Еврейская автономная область 34
- 80 Республика Алтай 34
- 81 Магаданская область 33
- 82 Республика Калмыкия 17
- 83 Республика Тыва 17
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 159 389 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%
- 2. Чукотский автономный округ 0,1%
- 3. Москва, Республика Алтай, Удмуртская Республика 0,14%
За последние сутки подтверждено 1 080 смертей
- Москва 83
- Санкт-Петербург 63
- Московская область 60
- Воронежская область 42
- Волгоградская область 37
- Красноярский край 36
- Свердловская область 32
- Челябинская область 29
- Нижегородская область 28
- Ставропольский край 26
- Иркутская область 26
- Республика Крым 25
- Алтайский край 25
- Ростовская область 24
- Самарская область 23
- Краснодарский край 22
- Республика Башкортостан 22
- Рязанская область 19
- Брянская область 17
- Республика Чувашия 17
- Республика Хакасия 15
- Липецкая область 14
- Республика Коми 14
- Пензенская область 14
- Саратовская область 14
- Тюменская область 14
- Новосибирская область 14
- Тверская область 13
- Вологодская область 13
- Пермский край 13
- Ивановская область 12
- Тульская область 12
- Ульяновская область 12
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Омская область 11
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Оренбургская область 10
- Тамбовская область 9
- Ярославская область 9
- Республика Бурятия 9
- Орловская область 8
- Смоленская область 8
- Псковская область 8
- Астраханская область 8
- Республика Дагестан 8
- Удмуртская Республика 8
- Белгородская область 7
- Курская область 7
- Мурманская область 7
- Кемеровская область 6
- Хабаровский край 6
- Владимирская область 5
- Калужская область 5
- Калининградская область 5
- Республика Марий Эл 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 5
- Костромская область 4
- Республика Карелия 4
- Архангельская область 4
- Новгородская область 4
- Республика Мордовия 4
- Республика Татарстан 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Сахалинская область 4
- Еврейская автономная область 4
- Ленинградская область 3
- Севастополь 3
- Курганская область 3
- Амурская область 3
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Чеченская Республика 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 295 104 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 437 человек
- Москва 3509
- Московская область 2721
- Санкт-Петербург 2213
- Ростовская область 1025
- Нижегородская область 985
- Омская область 957
- Воронежская область 889
- Алтайский край 760
- Самарская область 748
- Иркутская область 743
- Белгородская область 734
- Пермский край 728
- Красноярский край 715
- Ставропольский край 708
- Челябинская область 703
- Краснодарский край 653
- Липецкая область 622
- Волгоградская область 611
- Тюменская область 596
- Пензенская область 593
- Саратовская область 591
- Ленинградская область 524
- Ульяновская область 510
- Орловская область 492
- Смоленская область 474
- Забайкальский край 469
- Ярославская область 451
- Хабаровский край 441
- Новгородская область 431
- Свердловская область 431
- Республика Коми 407
- Республика Башкортостан 405
- Курская область 388
- Вологодская область 386
- Приморский край 380
- Курганская область 379
- Костромская область 377
- Архангельская область 375
- Республика Крым 368
- Калининградская область 354
- Брянская область 350
- Оренбургская область 347
- Тверская область 338
- Томская область 308
- Владимирская область 302
- Рязанская область 301
- Республика Саха (Якутия) 300
- Новосибирская область 281
- Псковская область 273
- Амурская область 271
- Кемеровская область 258
- Республика Бурятия 248
- Республика Хакасия 246
- Мурманская область 244
- Астраханская область 241
- Тульская область 218
- Республика Карелия 211
- Ханты-Мансийский автономный округ 211
- Калужская область 202
- Удмуртская Республика 181
- Ивановская область 168
- Тамбовская область 156
- Республика Северная Осетия - Алания 147
- Республика Марий Эл 147
- Республика Мордовия 142
- Кировская область 132
- Ямало-Ненецкий автономный округ 132
- Сахалинская область 126
- Севастополь 118
- Республика Дагестан 117
- Республика Татарстан 116
- Республика Тыва 116
- Республика Чувашия 101
- Карачаево-Черкесская Республика 91
- Еврейская автономная область 77
- Кабардино-Балкарская Республика 75
- Республика Адыгея 71
- Республика Ингушетия 71
- Камчатский край 48
- Республика Алтай 39
- Магаданская область 33
- Республика Калмыкия 19
- Ненецкий автономный округ 10
- Чукотский автономный округ 8
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 914 225