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17.12.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 743 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В 85 субъектах РФ подтверждено 27 743 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,6% без клинических проявлений. 
Распределение по субъектам такое
  • 1    Москва 2755
  • 2    Санкт-Петербург 1984
  • 3    Московская область   1452
  • 4    Красноярский край    677
  • 5    Нижегородская область  667
  • 6    Пермский край  652
  • 7    Ростовская область   646
  • 8    Свердловская область  629
  • 9    Краснодарский край   613
  • 10   Челябинская область   610
  • 11   Самарская область    609
  • 12   Иркутская область    595
  • 13   Омская область 549
  • 14   Воронежская область   521
  • 15   Алтайский край 506
  • 16   Республика Башкортостан 496
  • 17   Хабаровский край    482
  • 18   Ставропольский край   460
  • 19   Приморский край 456
  • 20   Новосибирская область  385
  • 21   Волгоградская область  371
  • 22   Ленинградская область  354
  • 23   Кемеровская область   353
  • 24   Саратовская область   350
  • 25   Тверская область    334
  • 26   Липецкая область    332
  • 27   Вологодская область   332
  • 28   Пензенская область   322
  • 29   Архангельская область  305
  • 30   Ульяновская область   304
  • 31   Тюменская область    302
  • 32   Белгородская область  297
  • 33   Владимирская область  291
  • 34   Забайкальский край   289
  • 35   Ярославская область   269
  • 36   Амурская область    260
  • 37   Республика Коми 235
  • 38   Астраханская область  235
  • 39   Кировская область    235
  • 40   Республика Бурятия   231
  • 41   Тульская область    231
  • 42   Орловская область    229
  • 43   Смоленская область   227
  • 44   Брянская область    225
  • 45   Оренбургская область  214
  • 46   Тамбовская область   210
  • 47   Ханты-Мансийский автономный округ    201
  • 48   Республика Крым 201
  • 49   Калужская область    197
  • 50   Ивановская область   196
  • 51   Томская область 195
  • 52   Рязанская область    195
  • 53   Новгородская область  185
  • 54   Республика Карелия   183
  • 55   Республика Саха (Якутия)    183
  • 56   Калининградская область 178
  • 57   Курская область 175
  • 58   Псковская область    171
  • 59   Курганская область   171
  • 60   Мурманская область   168
  • 61   Республика Дагестан   154
  • 62   Сахалинская область   151
  • 63   Костромская область   144
  • 64   Республика Хакасия   131
  • 65   Республика Мордовия   122
  • 66   Республика Чувашия   120
  • 67   Севастополь   115
  • 68   Ямало-Ненецкий автономный округ 114
  • 69   Республика Татарстан  108
  • 70   Республика Марий Эл   106
  • 71   Удмуртская Республика  105
  • 72   Республика Адыгея    99
  • 73   Кабардино-Балкарская Республика 96
  • 74   Республика Ингушетия  82
  • 75   Республика Северная Осетия-Алания    76
  • 76   Чеченская Республика  75
  • 77   Карачаево-Черкесская Республика 67
  • 78   Камчатский край 52
  • 79   Еврейская автономная область  34
  • 80   Республика Алтай    34
  • 81   Магаданская область   33
  • 82   Республика Калмыкия   17
  • 83   Республика Тыва 17
  • 84   Ненецкий автономный округ    8
  • 85   Чукотский автономный округ   3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 159 389 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%
  • 2. Чукотский автономный округ 0,1%
  • 3. Москва, Республика Алтай, Удмуртская Республика 0,14%
За последние сутки подтверждено 1 080 смертей
  • Москва 83
  • Санкт-Петербург 63
  • Московская область   60
  • Воронежская область   42
  • Волгоградская область  37
  • Красноярский край    36
  • Свердловская область  32
  • Челябинская область   29
  • Нижегородская область  28
  • Ставропольский край   26
  • Иркутская область    26
  • Республика Крым 25
  • Алтайский край 25
  • Ростовская область   24
  • Самарская область    23
  • Краснодарский край   22
  • Республика Башкортостан 22
  • Рязанская область    19
  • Брянская область    17
  • Республика Чувашия   17
  • Республика Хакасия   15
  • Липецкая область    14
  • Республика Коми 14
  • Пензенская область   14
  • Саратовская область   14
  • Тюменская область    14
  • Новосибирская область  14
  • Тверская область    13
  • Вологодская область   13
  • Пермский край  13
  • Ивановская область   12
  • Тульская область    12
  • Ульяновская область   12
  • Ханты-Мансийский автономный округ    11
  • Омская область 11
  • Кабардино-Балкарская Республика 10
  • Республика Северная Осетия - Алания   10
  • Оренбургская область  10
  • Тамбовская область   9
  • Ярославская область   9
  • Республика Бурятия   9
  • Орловская область    8
  • Смоленская область   8
  • Псковская область    8
  • Астраханская область  8
  • Республика Дагестан   8
  • Удмуртская Республика  8
  • Белгородская область  7
  • Курская область 7
  • Мурманская область   7
  • Кемеровская область   6
  • Хабаровский край    6
  • Владимирская область  5
  • Калужская область    5
  • Калининградская область 5
  • Республика Марий Эл   5
  • Забайкальский край   5
  • Приморский край 5
  • Костромская область   4
  • Республика Карелия   4
  • Архангельская область  4
  • Новгородская область  4
  • Республика Мордовия   4
  • Республика Татарстан  4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Саха (Якутия)    4
  • Сахалинская область   4
  • Еврейская автономная область  4
  • Ленинградская область  3
  • Севастополь   3
  • Курганская область   3
  • Амурская область    3
  • Республика Ингушетия  2
  • Кировская область    2
  • Республика Алтай    2
  • Чеченская Республика  1
  • Магаданская область   1

За весь период по России умерло 295 104 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 437 человек
  • Москва 3509
  • Московская область   2721
  • Санкт-Петербург 2213
  • Ростовская область   1025
  • Нижегородская область  985
  • Омская область 957
  • Воронежская область   889
  • Алтайский край 760
  • Самарская область    748
  • Иркутская область    743
  • Белгородская область  734
  • Пермский край  728
  • Красноярский край    715
  • Ставропольский край   708
  • Челябинская область   703
  • Краснодарский край   653
  • Липецкая область    622
  • Волгоградская область  611
  • Тюменская область    596
  • Пензенская область   593
  • Саратовская область   591
  • Ленинградская область  524
  • Ульяновская область   510
  • Орловская область    492
  • Смоленская область   474
  • Забайкальский край   469
  • Ярославская область   451
  • Хабаровский край    441
  • Новгородская область  431
  • Свердловская область  431
  • Республика Коми 407
  • Республика Башкортостан 405
  • Курская область 388
  • Вологодская область   386
  • Приморский край 380
  • Курганская область   379
  • Костромская область   377
  • Архангельская область  375
  • Республика Крым 368
  • Калининградская область 354
  • Брянская область    350
  • Оренбургская область  347
  • Тверская область    338
  • Томская область 308
  • Владимирская область  302
  • Рязанская область    301
  • Республика Саха (Якутия)    300
  • Новосибирская область  281
  • Псковская область    273
  • Амурская область    271
  • Кемеровская область   258
  • Республика Бурятия   248
  • Республика Хакасия   246
  • Мурманская область   244
  • Астраханская область  241
  • Тульская область    218
  • Республика Карелия   211
  • Ханты-Мансийский автономный округ    211
  • Калужская область    202
  • Удмуртская Республика  181
  • Ивановская область   168
  • Тамбовская область   156
  • Республика Северная Осетия - Алания   147
  • Республика Марий Эл   147
  • Республика Мордовия   142
  • Кировская область    132
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 132
  • Сахалинская область   126
  • Севастополь   118
  • Республика Дагестан   117
  • Республика Татарстан  116
  • Республика Тыва 116
  • Республика Чувашия   101
  • Карачаево-Черкесская Республика 91
  • Еврейская автономная область  77
  • Кабардино-Балкарская Республика 75
  • Республика Адыгея    71
  • Республика Ингушетия  71
  • Камчатский край 48
  • Республика Алтай    39
  • Магаданская область   33
  • Республика Калмыкия   19
  • Ненецкий автономный округ    10
  • Чукотский автономный округ   8

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 914 225

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