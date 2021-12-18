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18.12.2021 09:35
Рубрика: Власть

Антонов назвал причины кризиса на границе с Беларусью

Текст: Александр Саможнев

Глубинной причиной миграционного кризиса на границе Беларуси являются действия Запада, в том числе отказ от обязательств по восстановлению стран, которым был нанесен ущерб из-за войн. Для решения проблемы требуется конструктивный диалог с Минском, заявил в интервью журналу Newsweek посол РФ в США Анатолий Антонов.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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"Глубинной причиной сложившейся ситуации являются попытки западных стран, в том числе США, навязать свое видение демократии всему миру" - сказал Антонов.

По словам дипломата, такая деятельность США и их партнеров на протяжении последних десятилетий привела к ряду региональных конфликтов. Резко ухудшилась ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке Это привело к экономическому спаду и массовым миграционным потокам.

Антонов также отметил, что Запад не выполнил своих обещаний по восстановлению пострадавших от войн государств и возвращению людей к нормальной жизни. Именно поэтому Беларусь стала переходным пунктом для беженцев. Это произошло не по вине Минска. В опасности находятся жизни тысяч простых людей, ищущих убежище в Европе. Эта ситуация должна быть разрешена путем предоставления необходимой помощи в соответствии с международным гуманитарным правом.

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Западу нужно отказаться от языка санкций и угроз в отношении Беларуси и прекратить выдвигать обвинения по политическим мотивам. Не говоря уже о том, что организаторы перевозки людей с Ближнего Востока находятся в Европе, указал глава диппредставительства РФ.

"Мы считаем, что единственный выход - это конструктивный диалог с Минском по данному вопросу", - заключил Антонов.

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