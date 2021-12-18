Австрия разрешит въезд только привитым и переболевшим

Австрийское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну до Рождества. С понедельника, 20 декабря, путешественники будут допускаться только согласно правилу "2П" (привит, переболел). Привитым или выздоровевшим необходимо предъявить текущий тест ПЦР или данные о ревакцинации, сообщает телеканал ORF.

Граждане Австрии и остальных стран Евросоюза, которые не были привиты или не переболели коронавирусом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. Его можно завершить через пять дней при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Исключение из правила "2П" сделано для транзитных пассажиров, школьников и для поездок по работе в международные организации. Им для въезда по-прежнему достаточно предъявлять только отрицательный результат теста на коронавирус.

Между тем федеральное правительство объявило о создании нового органа по координации кризисов. В субботу была более подробно представлена группа "Общегосударственная координация кризисов COVID-19" (GECKO). Генерал-майор Рудольф Стридингер и генеральный директор общественного здравоохранения Катарина Райх возглавят команду специалистов из 20 человек.