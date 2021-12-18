Браслеты против 5G оказались радиоактивными

Браслеты и аксессуары, разработчики которых утверждали, что они "защищают" людей от мобильных сетей 5G, оказались радиоактивными. Голландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS) выпустил предупреждение о десяти продуктах, которые, как обнаружили эксперты, испускают опасное ионизирующее излучение. Эксперты призвали потребителей не использовать эти вещи, поскольку они могут нанести вред при длительном ношении.

Теории заговора привели к появлению на рынке устройств "против 5G", которые, как правило, оказываются неэффективными, сообщает ВВС. В мае 2020 года британский регулятор торговых стандартов попытался остановить продажу USB-накопителя за 339 фунтов стерлингов (около 450 долларов), который, как утверждалось, якобы предлагал "защиту" от 5G.

Среди предлагаемых "для защиты" продуктов были маска для сна Energy Armor, браслет и ожерелье. Браслет для детей Magnetix Wellness, как выяснилось, также излучает радиацию, которая способна привести к онкологии. Так называемые "антирадиационные наклейки" также продавались на онлайн-сайтах. Продавцам в Нидерландах сказали, что продажа этих изделий запрещена и должна быть немедленно остановлена, и что они должны проинформировать об этом своих покупателей.

В настоящее время нет никаких доказательств того, что сети 5G вредны для здоровья. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что мобильные сети 5G безопасны и принципиально не отличаются от существующих сигналов 3G и 4G. В мобильных сетях используются неионизирующие радиоволны, которые не повреждают ДНК. Несмотря на это, на передатчики совершались нападения со стороны людей, считавших их вредными.