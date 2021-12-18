Часть россиян получит январские пенсии в конце декабря

В нынешнем году новогодние каникулы начнутся уже 31 декабря, которое объявлено нерабочим днем. Далее россияне будут отдыхать по 9 января 2022 года включительно.

В эти дни не будут работать учреждения и большинство банков. Соответственно Пенсионный фонд России, сотрудники которого также отдыхают в праздники, перечислит январские пенсии в доставочные организации заблаговременно, то есть в конце декабря. А банки, через которые миллионы россиян получают пенсии, должны сразу же перечислить деньги на счета пенсионеров, получающих свои выплаты в период с 1 по 10 января.

Как рассказали "Российской газете" в одном из крупных банков, Пенсионный фонд перечислит январские пенсии не позднее 29 декабря. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.

Напомним, что пенсии за январь 2021 года тоже доставлялись заранее. Еще 25 декабря 2020 года Пенсионный фонд сообщал, что приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. "С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", - уточнили тогда в ведомстве "Российской газете". Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь началось с 29 декабря 2020 года. Пенсионерам, получающим выплаты 3-го числа через "Почту России", доставка за 3 января была организована 29 и 30 декабря. Начиная с 4 января, доставка пенсий почтовыми отделениями производилась по привычному графику.

Уточнить график выплат пенсий и иных выплат можно по номеру телефона клиентской службы своего региона. Найти контакты легко на официальном сайте ПФР, выбрав регион проживания и нажав кнопку "Контакты отделения и клиентских служб".

"Выплата январской пенсии, которая поступит в Московский кредитный банк в декабре, будет зачислена на счета клиентов до наступления Нового года - до 30 декабря включительно. Согласно действующим договорам, банк обязан произвести зачисление сумм пенсий, поступивших от Пенсионного фонда, по счетам клиентов не позднее следующего рабочего дня. Фактически же, в 99% процентов случаев, зачисления производятся в день поступления от ПФР", - пояснили "Российской газете" в МКБ.

"Сбербанк осуществляет зачисление пенсий в день поступления документов от ПФР", - уточнили в пресс-службе крупнейшего банка страны. Аналогичный комментарий дали и в ВТБ: "Банк ВТБ обеспечивает зачисление выплат в день поступления от ПФР списка получателей и платежного документа к нему".

В банке "Открытие" напомнили, что банки являются лишь доставочными организациями, пенсии начисляет ПФР. "Открытие" оперативно осуществит зачисление на счета клиентов, как только ПФР перечислит январские пенсии доставочным организациям. Если это будет в конце декабря, как было последние несколько лет, банк проведет все зачисления до Нового года", - отметили в этой кредитной организации.

"Банк зачислит средства на счета пенсионеров по факту поступления средств от ПФР, т.е. до Нового года", - подтвердила также Анна Камбулова, управляющий директор "Совкомбанка". "Традиционно ПФР производит январские выплаты пенсии в последние числа декабря или сразу после новогодних праздников. Банк, в свою очередь, переводит выплаты оперативно - в тот же день или на следующий. Аналогично в этом году мы будем обрабатывать весь поток платежей и выплат в обычном рабочем режиме в дни работы платежной системы Банка России - 31 декабря 2021 года, 3, 4, 5 и 6 января 2022 года", - рассказали "РГ" в "Почта-банке".

Добавим, что январская пенсия придет с прибавкой. С 1 января 2022 года страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9 процента.