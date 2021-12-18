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Рубрика: Общество

Диетолог назвал самый полезный молочный продукт

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первое место среди кисломолочных продуктов занимает кефир, поскольку помогает бороться с высоким уровнем холестерина и поддерживать микрофлору кишечника, считает турецкий диетолог Зюлал Ялчин.

Фото: iStock
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Он отметил, что кефир приносит много пользы, и его можно пить с раннего возраста. Кефир не только обладает всеми питательными свойствами молока, но и богат микроорганизмами, которые благотворно сказываются на пищеварении и состоянии кишечника. При этом в нем меньше лактозы. Также преимуществами этого напитка являются высокое содержание белка и легкое усвоение.

Диетолог рассказал в беседе с Milliyet об исследованиях, которые показали, что кефир обладает противоопухолевыми свойствами, помогает снижать уровень холестерина, а также использоваться во время лечения ряда заболеваний.

Специалист добавил, что кефир довольно легко можно сделать самостоятельно, а разнообразить вкус и сделать его более привлекательным для детей помогут добавки из фруктов и ягод.

Общество Здоровье

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