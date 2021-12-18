Диетолог рассказала о пользе недозрелых бананов

Бананы одни из самых противоречивых продуктов в современном питании: кто-то говорит, что они страшно полезны, кто-то от них отказывается, боясь потолстеть. О мало известных свойствах бананов рассказала на своей странице в Facebook кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог клиники "Семейная" Алена Поташева.

"Банан действительно очень богат самыми разнообразными полезными веществами. В одном среднестатистическом банане находится 1/5 суточной дозы витамина В6, добрая порция витамина С и каротиноидов. В нем очень много магния, калия и марганца (которых вообще мало в других наших продуктах) - необходимых для здоровой работы сердца. Одно маленькое исследование показало, что употребление бананов уменьшает оксидативный стресс и снижает в крови уровень вредных липидов очень низкой плотности", - говорит доктор Поташева.

Кроме того, в банане много различных пищевых волокон (целых 3 грамма на фрукт), которые обладают свойствами пребиотика, то есть способствуют поддержанию нужного количества полезных бактерий в кишечнике - это залог здоровья кишечника.

"Причем зеленые незрелые бананы для пищеварительной системы гораздо полезнее спелых. Ценной клетчатки там больше, а сахаров, вызывающих вздутие, меньше. Плюс лейкоцианидин, который способствует развитию слизистой оболочки желудка и уменьшает чувство изжоги", - отмечает Алена Поташева.

Гастроэнтеролог рекомендует: для тех, кого не беспокоит изжога, зато нужно быстро подкрепиться, спелый банан - отличный выход. Он служит источником разнообразных углеводов - сахароза, фруктоза, глюкоза в соединении со стабилизированным крахмалом дают быструю и продолжительную сытость. "Это идеальный перекус для спортсменов, - говорит доктор Поташева. - А еще - это отличная порция биогенных аминов (тех самых волшебных улучшателей настроения) - серотонина и дофамина. Хотя последние исследования говорят о том, что причиной этому не столько обилие триптофана в бананах, но скорее уникальное сочетание его и других антиоксидантов".

Некоторые биоактивные вещества (феруловая кислота и лупеол), содержащиеся в банане, обладают противомикробными и противовирусными свойствами (правда большая часть из них находится в шкурке). Так что не случайно банан с древних времен использовали как лекарство при различных инфекционных заболеваниях. "Лектины зеленых бананов исследовались в качестве препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов и Эболы. Зелеными бананами пробовали успешно лечить инфекционную диарею у детей", - отмечает доктор.

"Конечно, бананы не идеальны, - предупреждает Алена Поташева. - Они могут вызывать обычную аллергию, как и любой другой фрукт. Обратная сторона большого количества триптофана - возможность провоцировать мигрени у склонных к ним людей. Они могут быть опасны для людей, принимающих некоторые лекарства, способствующие накоплению калия. Не слишком-то полезны спелые бананы могут оказаться для пациентов со склонностью ко вздутию кишечника или для тех, у кого нарушена толерантность к глюкозе (хотя мы помним, что третью часть его углеводов составляет полезная клетчатка, но увлекаться не стоит)".

"Попытки применять зеленые бананы для снижения веса оказались безуспешны, зато получилось снизить уровень систолического давления и, как ни странно, глюкозы крови. Так что не надо ждать, пока бананы созреют - зелеными они гораздо полезнее. Тем более, что теперь в наших магазинах появилась даже мука из зеленых бананов - полезная альтернатива пшеничной муке", - советует Поташева.

Относительно калорийности бананов, по мнению доктора, особых опасений возникать не должно. "Будем честными - 100 ккал из одного банана сильно не изменят ситуацию, если нужно быстро перекусить. В конце концов, яблоко содержит на 30% больше сахаров и меньше белка. Вопреки общепринятому мнению, бананы можно есть за ужином (и вместо ужина). А вот совсем на ночь все же не стоит. Выбирать в каком виде есть бананы - только вам. И полезные свойства не меняются от способа приготовления", - заключила эксперт.