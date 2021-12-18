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18.12.2021 12:45
Рубрика: Общество

Доктор Мясников назвал неожиданную причину головокружения

Текст: Михаил Русин
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Причиной часто повторяющихся приступов головокружения могут оказаться проблемы и заболевания, связанные с внутренним ухом.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Доктор Мясников назвал способ остановить штамм "омикрон"

Такое мнение высказал в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" популярный врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что многие люди, страдающие от этого недуга, обращаются за помощью к невропатологу. Однако в подобной ситуации может потребоваться визит к отоларингологу. Также следует учитывать, что в случае возникновения головокружений из-за проблем с внутренним ухом лекарства не являются панацеей. Но облегчить состояние пациента могут другие способы.

Эксперт, например, объяснил, что следует принять определенное положение тела, способствующее выходу из полукружий внутреннего уха образовавшегося там песочка, который давит на рецепторы и вызывает головокружение. Кроме того, во внутреннем ухе может образовываться жидкость. Также головокружение может возникать из-за воздействия на этот орган вируса.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье

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