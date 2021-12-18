Доктор Мясников назвал неожиданную причину головокружения

Причиной часто повторяющихся приступов головокружения могут оказаться проблемы и заболевания, связанные с внутренним ухом.

Такое мнение высказал в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" популярный врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что многие люди, страдающие от этого недуга, обращаются за помощью к невропатологу. Однако в подобной ситуации может потребоваться визит к отоларингологу. Также следует учитывать, что в случае возникновения головокружений из-за проблем с внутренним ухом лекарства не являются панацеей. Но облегчить состояние пациента могут другие способы.

Эксперт, например, объяснил, что следует принять определенное положение тела, способствующее выходу из полукружий внутреннего уха образовавшегося там песочка, который давит на рецепторы и вызывает головокружение. Кроме того, во внутреннем ухе может образовываться жидкость. Также головокружение может возникать из-за воздействия на этот орган вируса.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.