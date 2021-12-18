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Рубрика: Общество

Эксперт объяснил, как подсчитать калорийность блюд и продуктов

Текст: Евгения Думанская
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

На этикетках практически любых продуктов представлены сведения о калорийности и пищевой ценности. Есть несколько способов определения этих показателей, рассказал завлабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи" Владимир Бессонов.

Калорийность определяется в лабораторных условиях. Это можно сделать, если положить продукт или блюдо в специальную "калориметрическую бомбу" и сжечь. По количеству выделенного тепла, углекислого газа и воды делают выводы о калорийности. Также можно превратить продукт в однородную массу, а потом "извлечь" из нее белки, жиры и углеводы с помощью специальных процессов.

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Однако, как отметил специалист, не всегда продукты подвергаются такому пристальному изучению - порой производители используют расчетный метод или вообще берут средние данные из имеющихся "Таблиц химического состава". Такие способы определения питательной ценности имеют большую погрешность, а Роспотребнадзор рассматривает их как нарушение.

Бессонов добавил, что в среднем в одном грамме белка или углеводов четыре килокалории, а в грамме жира - девять. Но у продуктов далеко не всегда среднестатистическая калорийность.

"Есть разные углеводы - сложные и простые: например, у пищевых волокон средняя калорийность в два раза меньше, чем у простых углеводов. Так что без поправочных коэффициентов тут не обойтись", - пояснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

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