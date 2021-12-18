Forbes: миллиардер Абрамович получил гражданство Португалии

Миллиардер Роман Абрамович, оказавшийся на 12-м месте в списке самых богатых россиян в этом году, стал гражданином Португалии, сообщает Forbes со ссылкой на представителя бизнесмена.

По словам собеседника издания, Абрамович получил новый паспорт благодаря закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев и евреев, насильно обращенных в христианство, получить гражданство. Программа помощи потомкам изгнанных в XV веке сефардских евреев действует с 2015 года. Абрамович, изучая историю своей семьи, узнал, что его предков выдворили из Португалии, после чего они оказались в Гамбурге.

В 2018 году Абрамович, владеющий английским футбольным клубом "Челси", не смог продлить визу инвестора в Великобритании. Он безуспешно попытался оформить вид на жительство в Швейцарии, а потом получил паспорт Израиля, который позволяет посещать Великобританию без визы. Как отмечает Forbes, после проблем с визой бизнесмен не был в Великобритании в течение трех лет.

Вероятно, Абрамович автоматически стал самым богатым гражданином Португалии - в этом году его состояние оценивается в 14,5 миллиардов долларов, что в три раза больше, чем у лидеров португальского списка Forbes. Его возглавляют наследники бизнесмена Америкао Аморима, производителя натуральной винной пробки и совладельца нефтяной компании Galp Energia.