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18.12.2021 14:45
Рубрика: В мире

Глава минфина Германии не видит политики в "Северном потоке-2"

Текст: Александр Саможнев

Министр финансов Германии назвал ситуацию с сертификацией "Северного потока-2" не политическим, а правовым вопросом. "Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством", - заявил он в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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По словам Линднера, там не все решено, вопрос остается открытым.

Ранее канцлер Олаф Шольц пояснил, что в случае с "Северным потоком-2" речь идет о коммерческом проекте, реализация которого значительно продвинулась. Процесс сертификации проходит "совершенно без политики".

В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации газопровода. Оператору рекомендовано создать немецкую "дочку". Для оформления всех документов потребуется время, указал глава ведомства Йохен Хоманн. Он предположил, что процесс сертификации вряд ли завершится в первой половине 2022 года.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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