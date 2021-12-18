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18 декабря 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 17 декабря 2021 года № 641-пр "О единовременной денежной выплате гражданам старше 60 лет"

Дата подписания 17 декабря 2021 г.
Опубликован 18 декабря 2021 г.

В целях социальной поддержки граждан старше 60 лет в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в Хабаровском крае Правительство края постановляет:

1. Установить на территории Хабаровского края дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 2 000 рублей (далее - выплата) гражданам Российской Федерации старше 60 лет, постоянно проживающим на территории Хабаровского края, впервые прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в период с 20 декабря 2021 г. по 1 марта 2022 г. включительно первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной.

2. Выплата производится гражданам старше 60 лет, вакцинированным с использованием зарегистрированных в Российской Федерации вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, один раз в беззаявительном порядке на личный счет, открытый гражданином в кредитной организации, сведения о котором имеются в краевых государственных казенных учреждениях - центрах социальной поддержки населения (далее - Центр социальной поддержки).

В случае отсутствия в Центре социальной поддержки сведений о личном счете гражданина, открытом в кредитной организации, денежные средства выплачиваются через организацию федеральной почтовой связи по месту жительства гражданина, которое подтверждается регистрацией по месту жительства либо решением суда об установлении факта проживания на территории Хабаровского края.

3. Выплата производится в течение 10 рабочих дней со дня проведения гражданином вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной.

4. Информация о дате проведенной вакцинации граждан старше 60 лет представляется министерством здравоохранения края министерству социальной защиты края еженедельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия между министерством социальной защиты края и министерством здравоохранения края.

5. Министерству социальной защиты края, министерству здравоохранения края организовать межведомственное информационное взаимодействие в целях исполнения настоящего постановления с учетом положений действующего законодательства.

6. Министерству социальной защиты края организовать работу Центров социальной поддержки по предоставлению единовременной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев



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