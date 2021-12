К 20-летию Билли Айлиш в России вышла ее первая фотобиография

Восемнадцатого декабря день рождения празднует Билли Айлиш. Одной из ярчайших исполнительниц мировой сцены и самой юной обладательнице премии "Грэмми" исполняется 20. О том, какие подарки получит звезда, она, скорее всего, сама расскажет в соцсетях, а вот фанатам по-настоящему повезло - в этот день в России выходит ее первая визуальная автобиография. Что важно: все снимки любовно отобраны и прокомментированы лично кумиром.

Взлет Билли Айлиш был таким стремительным, что неудивительно - сегодня о ней напечатана не одна книга. Но визуальная автобиография - история все-таки уникальная. По сути, это внушительный фотоальбом, куда певица включила свои самые любимые снимки - от забавных детских кадров до триумфа на сценах по всему миру, от белокурой малышки с очаровательной улыбкой до превращения в поп-икону.

"Мне бы не хотелось, чтобы эта книга вас к чему-то обязывала. Я хочу, чтобы вы листали ее как фотоальбом, наверняка у вас тоже такой есть - с вашими фотографиями. Не буду пускаться в подробные объяснения. А лучше покажу вам все эти снимки - они расскажут все лучше любых слов", - говорит в предисловии певица.

Подкупает то, что это не просто хорошо отпечатанные фото с концертов и глянцевых фотосессий. Мы увидим уютные семейные кадры с родителями и братом, Айлиш, нелепо заснувшую в машине, а также с гипсом на ноге, репетиции, развлечения с подругами, встречу с японским художником Такаси Мураками и многое-многое другое.

Большая часть снимков до этого не публиковались, а потому этот фотоальбом сродни приглашению в жизнь певицы и закулисье ее музыки. А ироничные и забавные подписи звезды - как дружеский хлопок читателя по плечу.

"Эта автобиография, без прикрас, уникальна. Книги о Билли (а также многочисленные блокноты, фанбуки и прочее) уже выходили, но эта - первая, которую создала она сама. Билли дарит фанатам частичку себя, приоткрывает дверь в свой внутренний мир, делится самым сокровенным, что есть в ней самой", - рассказывает руководитель редакционной группы издательства "МИФ" Светлана Мотылькова.

За трансформацией Билли Айлиш продолжает следить весь мир. И сегодня она уже не подросток в бесформенной одежде, а настоящая леди, которая появляется на ковровых дорожках в платьях со шлейфом и декольте, но детская непосредственность остается при ней - и это самое главное.

На днях, кстати, брат певицы Финнеас (музыку они всегда делают в тандеме) объявил, что начата работа над третьим альбомом. Вторая пластинка Билли Айлиш "Happier Than Ever" вышла 31 июля и всего за три недели заняла первое место в чарте Billboard 200. Еще "горяченький" и последний клип - видео на песню Male Fantasy вышло буквально неделю назад.

Справка "РГ"

Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации сингла "Ocean Eyes". В 2019 году ее дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" вырвался в топ всех возможных музыкальных рейтингов. В 2020 году певица стала триумфатором музыкальной премии "Грэмми", выиграв все четыре основные номинации: Песня года, Альбом года, Запись года и Лучший новый исполнитель, а также победив в номинации Лучший вокальный поп-альбом. В общей сложности у нее в коллекции семь статуэток этой престижной награды.