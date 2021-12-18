Кабмин утвердил правила размещения информации о состоянии окружающей среды в общедоступных источниках, сообщает пресс-служба правительства. Такие правила утверждены в соответствии с принятым в марте 2021 года законом о размещении сведений о состоянии экологии.

Согласно новым правилам, федеральные, региональные и местные власти должны публиковать основную информацию о состоянии окружающей среды. Туда должны быть включены, в частности, сведения о качестве воздуха, почвы, водных и лесных ресурсов, о вредных выбросах, уровне радиационного фона, передает ТАСС. Всего в перечне 82 позиции.

Эти сведения должны публиковаться в открытых источниках - на официальных сайтах органов власти либо доводиться до сведения граждан с помощью иных государственных или муниципальных информационных систем. Такая информация будет предоставляться бесплатно.

Кроме того, в правилах по каждому пункту указана периодичность обновления сведений.