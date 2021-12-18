Какие ограничения вводят европейские страны для борьбы с COVID-19

Страны Старого Света вводят более жесткие ограничительные меры для пресечения новой волны инфекций COVID-19, спровоцированных новым омикрон-вариантом, что в свою очередь привело к новым протестным акциям в европейских городах - от Парижа до Гамбурга.

В ВОЗ рассказали о "вопросах без ответов"

Всемирная организация здравоохранения сообщила в субботу, что омикрон-вариант коронавируса был обнаружен в 89 странах, а случаи COVID-19, связанные с этим вариантом, удваиваются каждые полтора-три дня. По данным ВОЗ, основные вопросы об "омикроне" остаются без ответа, в том числе о том, насколько эффективны против него существующие вакцины и вызывает ли этот вариант тяжелые заболевания у инфицированных людей. Тем не менее, "существенное преимущество роста" омикрона по сравнению с дельта-вариантом означает, что он, скорее всего, скоро обгонит "дельту" как доминирующую форму вируса в странах, где новый вариант распространяется на местном уровне, заявило агентство ООН по здравоохранению.

В Париже отменили салют

Правительства Франции, Кипра и Австрии ужесточили ограничения на поездки за границу. В Париже отменен новогодний салют. "Власти Парижа сожалеют об отмене всех торжеств, запланированных на Елисейских полях 31 декабря, из-за возобновления пандемии и новых правительственных ограничений", - говорится в заявлении мэрии Парижа. Дания закрыла театры, концертные залы, парки развлечений и музеи. Ирландия ввела комендантский час с 20 часов в пабах и барах и ограничила посещаемость мероприятий в помещении и на открытом воздухе, сообщает Associated Press.

Мэр Лондона Садик Хан в субботу объявил о введении чрезвычайного положения в британской столице, в последний раз такое распоряжение было обнародовано 8 января этого года. По словам Хана, в Лондоне может не хватить полицейских, пожарных и сотрудников NHS (Национальной службы здравоохранения) из-за быстрого роста числа случаев заболевания омикрон-вариантом. Введение режима чрезвычайного положения позволяет местным советам в британской столице более тесно координировать работу со службами экстренной помощи. Торговые центры, соборы и футбольные стадионы в Лондоне и других британских городах были преобразованы в центры массовой вакцинации. Во время посещения такой передвижной клиники на стадионе лондонской футбольной команды "Челси" в субботу Хан сказал, что быстро распространяющийся вариант может помешать работе государственных служб.

В Британии готовят "сюрприз" под Рождество

Великобритания и другие страны также ускоряют темпы повторных прививок после того, как первые данные показали, что две дозы вакцины менее эффективны против омикрон-варианта. Британские официальные лица разрабатывают планы ввести двухнедельную изоляцию в стране после Рождества. По сообщению The Times, в правительстве готовится проект правил, которые запретят британцам встречаться с другими людьми в помещении, за исключением рабочих целей, а пабы и рестораны будут ограничены обслуживанием только на открытом воздухе.

Правительство Британии повторно ввело требование о ношении масок в помещении и заявило о необходимости предъявлять доказательства вакцинации или недавнего отрицательного теста на коронавирус при посещении ночных клубов и на крупных мероприятиях. Ученые предупреждают, что британское правительство должно пойти еще дальше, чтобы не допустить переполнения больниц. Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин в обращении к нации заявил, что новые ограничения необходимы "для защиты жизней и средств к существованию" от возрождающегося вируса.

Во Франции правительство объявило, что, начиная со среды, в стране начнется вакцинация детей от 5 до 11 лет. Премьер-министр Жан Кастекс заявил в пятницу, что в связи с распространением омикрона-варианта, который "поражает как молния", правительство потребовало предъявлять доказательства вакцинации для тех, кто посещает рестораны, кафе и другие общественные заведения. Эта мера ожидает утверждения парламентом Франции. По данным правительства Франции, в стране в субботу зарегистрировано 48 808 новых случаях заболевания COVID-19, что почти на семь процентов больше, чем на прошлой неделе.

Министры правительства Нидерландов встретились в субботу, чтобы обсудить доклад группы экспертов, которые рекомендуют ужесточить частичную изоляцию. Она уже действует в стране и привела к недавнему снижению числа инфекций. Премьер-министр Нидерландов Рютте сообщил своим соотечественникам, что строгая изоляция неизбежна из-за распространения "омикрона". Меры вводятся с 19 декабря и продлятся как минимум до 14 января. Магазины, рестораны, культурные и спортивные объекты, школы и парикмахерские должны быть закрыты. Единственным исключением являются супермаркеты и аптеки. 20 декабря голландские школьники уйдут на каникулы.

"Дайте им пинка под зад"

Толпы протестующих против последних ограничений на коронавирус, введенных премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, наводнили Оксфорд-стрит, популярный торговый район Лондона, в субботу. Протестующие без масок свистели, кричали: "Свобода!" и велели прохожим снять маски. Сотни людей блокировали движение, маршируя с табличками с такими лозунгами, как "Паспорта вакцины убивают наши свободы" и "Не подчиняйтесь". На других плакатах были лица Джонсона или министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида и надписи: "Дайте им пинка под зад".

Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию против обязательной вакцинации в немецком Дюссельдорфе. По оценке полиции, ранним вечером их было около четырех тысяч человек. Участники марша прошли через центр города. В Гамбурге, по данным полиции, тысячи людей прошли по улицам под девизом "Руки прочь от наших детей". В акции ожидалось участие около восьми тысяч участников. Полиция заблокировала несколько главных улиц в центре города. Согласно постановлению, которое вступило в силу в пятницу, все демонстранты в Германии, в отличие от предыдущих акций, должны были носить маски.

В субботу вечером в Париже были запланированы демонстрации, чтобы выразить протест против нового пропуска вакцинации и текущих правительственных ограничений. Протесты также прошли в итальянском Турине.