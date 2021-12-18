Минздрав ЮАР: Число госпитализаций с "омикроном" снизилось на 91 процент

В министерстве здравоохранения ЮАР сообщили о снижении числа госпитализаций пациентов с "омикрон"-штаммом SARS-CoV-2.

Уже несколько недель вирусологи наблюдают, как ведет себя новый вариант коронавируса. Первые выводы - штамм более заразный. Сейчас в стране выявляют более 20 тысяч инфицированных в сутки. А раньше было не более четырех тысяч. Но при этом доля госпитализированных из всех заболевших COVID-19 составляет всего 1,7 процента. Ранее было - 19 процентов.

Эти данные подтверждают высказанное учеными предположение, что в большинстве случаев заразившиеся "омикрон"-штаммом переносят заболевание легко. Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла рассказал агентству Bloomberg, что сравнивались данные, полученные в разное время. В частности, анализу подверглись вторая неделя третьей волны COVID-19, когда распространялся штамм "дельта", и вторая неделя распространения штамма "омикрон".