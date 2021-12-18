Мишустин утвердил лауреатов премии правительства в области СМИ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил лауреатов премии правительства в области средств массовой информации за 2021 год. Их удостоены девять представителей СМИ и 11 журналистских коллективов. Каждая премия оценивается в один миллион рублей.

Наградами, в частности, отмечены:

- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский за мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов;

- секретарь "Союза журналистов России" Рафаэль Гусейнов за точные и выверенные публикации о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне;

- художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ дирекции информации телекомпании НТВ Ирада Зейналова за вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность;

- специальный корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Дина Карпицкая за серию специальных репортажей и расследований по острым общественно-политическим темам;

- коллектив газеты "Коммерсантъ" в лице заместителя шеф-редактора Дмитрия Бутрина, заведующего отделом экономики Олега Сапожкова, его заместителя Вадима Вислогузова и обозревателя отдела экономики Алексея Шаповалова за освещение экономической ситуации в России.