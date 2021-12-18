Новости

Беларусь настораживают полеты разведывательной авиации США у ее границ 13:54
В Москву идет мощный снегопад 13:49
Минсельхоз прокомментировал сообщения о возможном подорожании кофе в России 13:40
Мишустин утвердил лауреатов премии правительства в области СМИ 13:40
Рябков пояснил позицию России в отношении санкций 13:26
В Подмосковье на девочку напал ядовитый скорпион 13:22
Академик Аскар Акаев награжден престижной научной премией 12:59
Инфографика: В Москве изменены маршруты и остановки автобусов 12:55
МВД подтвердило сбой в информационной системе ГИБДД 12:51
В возрасте 135 лет умерла старейшая жительница Китая 12:19
Рябков: США не готовы отказаться от шаблонов в отношениях с Россией 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 2 283 новых случая COVID-19 12:15
Правительство выделило более 44,6 млрд руб на создание авиадвигателя ПД-35 11:37
Суд в США одобрил обязательную вакцинацию для частных компаний 11:23
Под Ярославлем в ДТП попал микроавтобус с детьми 11:22
Диетолог рассказала о пользе недозрелых бананов 11:22
Биолог рассказала, откуда могли появиться мутации "омикрона" 11:06
Власти Британии намерены ввести всеобщую изоляцию после Рождества 11:01
Кабмин утвердил правила размещения информации о состоянии окружающей среды 11:00
В Подмосковье температура опустится до минус 26 10:56
Испытания американской гиперзвуковой ракеты вновь закончились неудачей 10:43
Российско-немецкий дом в Москве обрел статус культурно-делового центра 10:40
В Чувашии зимние каникулы начнутся с 27 декабря 10:36
Антонов назвал причины кризиса на границе с Беларусью 09:35
Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
18.12.2021 13:40
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил лауреатов премии правительства в области СМИ

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил лауреатов премии правительства в области средств массовой информации за 2021 год. Их удостоены девять представителей СМИ и 11 журналистских коллективов. Каждая премия оценивается в один миллион рублей.

Фото: instagram.com / 74live
В Кремле вручили премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность"

Наградами, в частности, отмечены:

- исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский за мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов;

- секретарь "Союза журналистов России" Рафаэль Гусейнов за точные и выверенные публикации о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне;

- художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ дирекции информации телекомпании НТВ Ирада Зейналова за вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность;

- специальный корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Дина Карпицкая за серию специальных репортажей и расследований по острым общественно-политическим темам;

- коллектив газеты "Коммерсантъ" в лице заместителя шеф-редактора Дмитрия Бутрина, заведующего отделом экономики Олега Сапожкова, его заместителя Вадима Вислогузова и обозревателя отдела экономики Алексея Шаповалова за освещение экономической ситуации в России.

Власть Работа власти Госнаграды Общество СМИ и соцсети Правительство

Главное сегодня

Путин призвал доработать проект о QR-кодах и оценил опасность "омикрона". Главное
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное
Антонов назвал причины кризиса на границе с Беларусью
Порошенко покинул Украину после попытки вручить ему повестку на допрос
Суд в США одобрил обязательную вакцинацию для частных компаний
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими