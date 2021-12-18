Нужны ли QR-коды для путешествий по России на новогодние праздники

В новогодние путешествия по России отправятся в основном туристы, уже прошедшие вакцинацию и готовые предъявлять QR-код по первому требованию, отмечают представители туриндустрии. Но и власти некоторых регионов ослабляют требования перед праздниками, чтобы не отпугивать гостей.

Активные путешественники заранее планировали поездку и сейчас уже готовы к различным санитарно-эпидемиологическим требованиям, говорит генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Если в среднем в России, по данным оперативного штаба, вакцинировано около 56% населения, то среди тех, кто планирует поехать по стране, примерно 95%, по нашему мнению, прошли вакцинацию", - отмечает он. То есть требования предъявлять QR-код при заселении в гостиницы, посещении ресторанов, музеев и других общественных мест не станет препятствием для туристов.

С такой оценкой согласна исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева. "Туристы сейчас стараются уже быть аккуратнее и лишний раз не рисковать. Даже если QR-код не требуют, все равно стараются пройти вакцинацию", - говорит она. При этом выросший уровень вакцинации среди активных путешественников не снизил продажи страховок от невыезда. Сам турист мог уже пройти вакцинацию, но есть еще близкие и родные, которые могут заболеть, и из-за этого придется отменить поездку, поясняет она. "Раньше мы старались убедить, рассказать о страховке, а сейчас у нас покупают этот продукт, в очереди стоят", - говорит Алчеева.

В основном сейчас туристы опасаются введения каких-то ограничительных мер, связанных с закрытием туристических объектов, ресторанов, считает руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская. Поэтому путешественники по-прежнему ждут до последнего, не покупают заранее туры или билеты. Если турист решит отменить поездку, то деньги за авиабилеты, приобретенные по "невозвратным" тарифам, он не получит, указывает она. В этом смысле ограничения влияют на туристов. "Представьте себе, приезжаете в город и не можете найти открытый ресторан, чтобы пообедать", - поясняет Козловская.

Но столь серьезные меры в регионах России накануне Нового года почти не применяют, говорят представители туриндустрии.

Во всяком случае нет жестких ограничений в центральной России. В этом году Нижний Новгород является новогодней столицей страны, на это направление есть большой спрос, говорит Козловская. Востребованы поездки по "Золотому Кольцу", в основном - между Владимиром, Суздалем и Ярославлем. Из экскурсионных направлений также очень популярен Санкт-Петербург, который восстановил турпоток раньше Москвы. Востребованы поездки к резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, в Москву и Казань.

Ну а самым популярным направлением традиционно станет Краснодарский край, в частности, курорты Сочи. Среди горнолыжных курортов на Красную Поляну в горном кластере Сочи придется до 90% всего потока любителей лыж, а остальные 10% распределятся между Приэльбрусьем и другими курортами, говорит Ромашкин. Популярны также Минеральные Воды, Крым.

Власти туристических регионов также стараются создать благоприятное впечатление у гостей и смягчают требования накануне праздника, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Например, во Владимирской области приняли решение не вводить систему проверки QR-кодов в общественных местах. Не будут вводить QR-коды до 15 января в Калужской области. Не будут просить QR-коды при входе в торгово-развлекательные центры в Ивановской и Тульской областях. В Карелии разрешили заселять гостей без QR-кодов в гостиницы, имеющие "паспорт коллективного иммунитета", такие отели могут не спрашивать QR-коды у посетителей.

На турпоток в регионы будут влиять, скорее, не ограничения, а психологическая готовность туристов, говорит Ромашкин.

По оценке экспертов, в новогодние праздники в 2022 году путешествовать по стране отправится как минимум на 20% больше туристов, чем было в январе 2021 года.