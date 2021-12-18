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Рубрика: Общество

Опрос: Более 50% российских семей страдают от конфликтов из-за денег

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 50% российских семей страдают от конфликтов из-за денег, выяснили аналитики университета "Синергия".

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Как показал опрос среди пяти тысяч состоящих в браке россиян, 8% очень часто ссорятся со второй половинкой из-за денег, у 19% такие конфликты возникают довольно часто, еще 25% встречаются с ними иногда. Не ссорятся из-за денег или делают это редко 48% респондентов.

При этом общий бюджет ведут 41% семей, у трети пар он смешанный, у 25% - раздельный. Самая распространенная причина конфликта из-за денег - несогласие с тратами партнера. Такой ответ дали 36%. У четверти семей причиной ссор зачастую становится недостаточный уровень доходов одного из супругов, примерно столько же пар конфликтуют из-за разных финансовых целей. Каждый девятый не стал отвечать на этот вопрос, а 4% сказали, что причиной ссор в их семье становились тайные накопления одного из супругов.

Развестись из-за регулярных конфликтов по поводу денег готовы 35% россиян, 32% считают, что финансы могут быть одной из причин для расставания, треть опрошенных не допускают вероятности развода из-за денег.

Большинство респондентов (65%) ведут семейный бюджет, 61% из них записывают доходы и расходы, остальные примерно прикидывают в уме. В основном семейный бюджет планируется на месяц вперед - так поступают 54%. Планы на год строят только 19% опрошенных, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

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