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18.12.2021 15:13
Рубрика: Общество

Опрос: Россияне рассказали, что хотели бы получить на Новый год

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти половина (48%) россиян предпочитают получить на праздник то, что попросили у родных или друзей заранее или выбрали подарок сами. Лишь 20% хотят получить как подарок на Новый год деньги. Таковы итоги социологического опроса, проведенного по заказу ТАСС.

Фото: iStock
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Как показало исследование, сюрпризы любят не многим больше опрошенных - 31%. Еще меньше - 20 % предпочитают универсальный подарок - деньги или денежную карту, которая предлагает определенные подарки на выбор. Как отмечают социологи, еще год назад тех, кто хотел бы получить деньги в качестве подарка, было намного больше - 45,5%.

Одна из постоянных опций предновогоднего проса - подавляющее большинство, в 2021 году - 90%, перед новогодними праздникам отдают предпочтение покупкам товаров по скидке или декабрьским акциям. Или берут карты с повышенным кешбэком для предновогодних покупок.

Традиционно, как показал опрос, готовиться к Новому году люди начинают с приведения дома-квартиры в порядок, а потом их украшения. Так поступают 64% опрошенных. Второе место по значимости занимает покупка подарков для родных и близких. При этом 96% участников опроса подготовку праздничного стола, точнее, приобретение продуктов к нему, оставляют на последний день-два. И лишь 4% предпочитают делать предварительные покупки к праздничному столу.

Общество Ежедневник Праздники Общество Соцсфера Социология Новый год

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