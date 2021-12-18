Первый магазин с мерчем от Лукашенко приглашает любителей сувениров

Для всех, кто планирует в белорусской столице пополнить коллекцию сувениров, свои уникальные товары в субботу начал предлагать и первый в стране магазин с мерчем от Александра Лукашенко.

Местные новостные порталы предупреждают, что все товары, разумеется, изготовлены в Синеокой. Майка в магазине с фирменным лейблом "Первый" стоит, например, 20 белорусских рублей, байка женская в два раза дороже, а мужская байка обойдется уже в 45 рублей.

Кстати, на открытие магазина пришла и председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, мастера которого и трудились над моделями сувенирных изделий, сообщает БЕЛТА. Правда, дизайн, уточняет агентство, разработали журналисты. "Купляйце!" - призывает Telegram-канал "Пул Первого".

Как уже информировал "СОЮЗ", в этом году президент Беларуси получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он и пообещал запустить мерч в массы. Сказал - сделал!