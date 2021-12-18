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Рубрика: В мире

Порошенко покинул Украину после попытки вручить ему повестку на допрос

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Экс-президент Украины Петр Порошенко спешно покинул страну и отправился в дипломатическое турне. Политик посетит Турцию и Польшу, сообщает ТАСС.

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СМИ обратили внимание на любопытный факт - 17 декабря представители Государственного бюро расследований Украины не смогли вручить Порошенко повестку на допрос. Бывший глава государства проигнорировал следователей и уехал в неизвестном направлении.

Журналисты провели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что Порошенко вылетел из Киева 17 декабря в 20:40. А билет купил в 19:13.

В пресс-службе возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" заявили, что это случайное совпадение. Дипломатическое турне было запланировано давно.

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В эти выходные экс-президент Украины в Стамбуле встретится с Константинопольским патриархом Варфоломеем. А 20-21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме "Россия - Украина - НАТО".

Как отметили в ГБР, бывший украинский лидер может быть причастен к преступной схеме поставок угля из Донбасса. Следователи собираются предъявить Порошенко обвинение по делу о содействии терроризму.

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