Правительство выделило более 44,6 млрд руб на создание авиадвигателя ПД-35

Кабмин РФ выделил более 44,6 миллиарда рублей на разработку и создание отечественного авиационного двигателя ПД-35. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Речь в постановлении идет о двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов, передает РИА Новости. Данный проект будет реализован в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности". Как ранее заявлял Мишустин, на изготовление двигателя ПД-35 заложено три года.

Отметим, что ранее в нашей стране двигатели подобного класса не создавались.