Президент Сербии Вучич назвал причину энергетического кризиса в Европе

Подорожание электроэнергии и энергетический кризис вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков.

"Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке", - сказал в эфире телеканала Pink президент Сербии Александр Вучич. Он напомнил, что сегодня цена на голубое топливо - 1700 долларов за тысячу кубометров. Но Сербия, благодаря успешным переговорам с Россией, будет покупать газ по специальной цене (270 долларов) и сможет экономить 8,6 миллиона евро ежедневно.

"Представьте, если бы я не договорился с президентом России Владимиром Путиным о цене, сколько миллионов мы бы платили", - цитирует Вучича ТАСС.

Говоря о газопроводе "Северный поток-2", лидер Сербии обвинил европейских политиков в глупости. "Ситуация тяжелая, а будет еще в 100 раз хуже", - подчеркнул он.