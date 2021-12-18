Эксперты вычислили чемпиона по росту цен в 2021 году

Насколько подорожали базовые продукты в уходящем году, в каких регионах больше, выяснили маркетологи сети "Полстеры.рф". Очередной этап проекта мониторинга состоялся в середине декабря.

Цены на три десятка продуктов, которые входят в ежедневный рацион россиян, замеряют каждый квартал в рамках некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой". Ингредиенты каждый раз одинаковые. Они выбираются в розничных сетях в минимальной фасовке и по самой низкой цене с таким расчетом, чтобы можно было приготовить еду на сутки.

В условный рацион входит завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина), обед (овощной салат, борщ, свиная котлета с пюре, чай и хлеб) и ужин ("Оливье", поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб).

В декабре 2021 года проект охватил 40 городов от Владивостока до Калининграда. Аналитики посетили 178 магазинов - как местных, так и федеральных торговых сетей.

В разрезе "год к году" самый впечатляющий рост показала капуста - сейчас она стоит в 2,8 раза больше, чем в конце 2020-го. Почти на 70 процентов подорожал картофель, на 40 - морковь и свекла.

Зимой цены на овощи уже не удивляют потребителей так, как в июне, но динамика впечатляющая. Помидоры и огурцы, благодаря развитию тепличного бизнеса, прибавили за год всего три и семь процентов соответственно. Для сравнения, в октябре 2021 года свежие томаты в рознице были вдвое дороже, чем прошлой осенью.

"Яйца, макароны и филе курицы подорожали в среднем на 20 процентов. Без существенных изменений остались цены на кофе и томатную пасту. А на черный и белый хлеб, апельсины, подсолнечное масло и яблоки цены даже немного снизились", - отметили авторы исследования.

Если оценивать всю стоимость рациона на сутки, то обладателем самой дешевой "Пюрешки" в декабре окажется Тверь. На приготовление стандартных блюд здесь хватит 300 рублей. По сравнению с октябрем сумма почти не изменилась. На втором месте - Великий Новгород (307 рублей), на третьем - Ульяновск (313 рублей).

Барнаул, который осенью был лидером списка, к концу года переместился на четвертое место рейтинга. "Пюрешка" здесь подорожала на 14 процентов, до 315 рублей.

Самое дорогое питание, как обычно, в Якутске. Стоимость рациона с октября выросла на девять процентов и составила 528 рублей. Вторую позицию от конца занял Владивосток (484 рубля), перед ним - Улан-Удэ (393 рубля). В Москве "Пюрешка" стоит 368 рублей, а в Санкт-Петербурге - на десятку меньше.

"За год цены на базовый набор продуктов во всех изучаемых городах в среднем увеличились на 14 процентов. Где-то изменения минимальны, где-то, как в Астрахани, рост составил 37 процентов. А в Череповце и Пскове "Пюрешка" даже немного подешевела", - отмечается в исследовании.

В 85 процентах городов-участников проекта стоимость рациона сегодня превышает 80 процентов от величины прожиточного минимума. Год назад таких была всего треть. Расходы на продукты, измеренные по методике "Полстеров", в большинстве крупных городов по-прежнему составляют примерно четверть номинальной зарплаты. В Москве это 11 процентов, в Санкт-Петербурге -15.