Инфографика: В Москве изменены маршруты и остановки автобусов

В разных районах Москвы с 18 декабря изменены маршруты ряда автобусов и расположение остановок.

Маршрут 706к заменен на 706, его трасса продлена до 2-го крематория. Вместо автобусов курсируют электробусы. Также изменены маршруты 629, 706 и 760.

Запущен также новый рейс ночного автобуса Н13 к открытию метро "Каширская", перенесена остановка "Румянцево". Со всеми изменениями можно ознакомиться в инфографике и транспортных приложениях.

Ранее были изменены более 200 маршрутов в центре и на юге мегаполиса.