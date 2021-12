Наталья Сергунина: Москва получила премию Russian Creative Awards как креативный регион года

Москва стала обладателем премии Russian Creative Awards в номинации "Креативный регион года". Вместе с ней за награду боролись вошедшие в шорт-лист Нижегородская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Республика Саха. Премия присуждалась впервые. Церемония по награждению проходила сегодня в концертном зале "Зарядье".

Вместе с форумом "Российская креативная неделя" вручение премии включили в официальную программу Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "То, что Москва получила первую в истории премию Russian Creative Awards как креативный регион года, - важное для нас событие. Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества. Она, безусловно, будет стимулировать отрасль к дальнейшему росту. Креативный сектор столицы развивается динамично. Город старается предусмотреть для него необходимую поддержку в виде грантов, субсидий, образовательных и акселерационных программ, создания инфраструктуры".

По ее словам, в столичном креативном секторе экономики работает 1,1 миллиона человек. Развитие этой индустрии - закономерное следствие общего вектора развития города, формирования благоприятной среды для реализации творческого потенциала жителей.

Этим летом на территории "Винзавода" был открыт первый Центр услуг для креативного бизнеса. Он работает как служба одного окна для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере.

При столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития создан экспертный совет в области креативных индустрий, который определяет стратегию развития отрасли. В него вошли 55 профессионалов в сфере кино и анимации, архитектуры и дизайна, издательского дела, музыки, рекламы и других направлений.

"Сегодня креативным компаниям Москвы доступны различные меры поддержки, разработанные на основе запросов их представителей. Предприниматели могут получить субсидии на экспорт товаров и услуг, участие в выставках, размещение продукции на маркетплейсах, рекламу в интернете, обучение персонала", - прокомментировал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Кроме того, организации в сфере культуры и досуга могут получить кредиты на льготных условиях, компенсировать часть затрат на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам, оплату коммунальных услуг.

Специальные гранты предусмотрены для анимационных студий столицы. Один из них предоставляется производителям коммерческой анимации. В 2021 году определены 14 получателей выплат. Им одобрена поддержка на общую сумму около 84 миллионов рублей. До 24 декабря продолжается прием заявок на гранты для создателей авторской некоммерческой анимации, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях.

При поддержке Правительства Москвы представители творческих отраслей столицы продвигают свою продукцию в России и за рубежом. Они презентуют ее на крупнейших отраслевых мероприятиях под брендами Created in Moscow и Made in Moscow. В 2021 году столичные компании приняли участие в Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси, были организованы международный онлайн-рынок аудиовизуального контента KeyBuyers Event и шатер Created in Moscow в рамках Российской креативной недели.

Разработчиков современных решений в креативной сфере приглашают на акселерационные программы для масштабирования их проектов. Кроме того, они могут стать участниками Московского инновационного кластера, а значит, получить доступ к его обширной инфраструктуре, кооперационным программам и различным инструментам развития.

Еще одно направление - образование и подготовка кадров, в том числе на ранних этапах, начиная со школы. Творчески одаренным детям сегодня доступна самая большая в мире сеть дополнительного творческого образования. С 2015 года регулярно выделяются гранты Мэра Москвы самым талантливым учащимся. Также в городе работает 20 детских технопарков, в 12 из них обучение проходит по семи креативным направлениям. Среди них - анимация, цифровая мода, дизайн, архитектура. В декабре в Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий "Косыгин парк" на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.

Справка "РГ"

Национальная премия Russian Creative Awards вручалась впервые. Ей, в частности, отметили успешные проекты и мероприятия, образовательные инициативы, креативные пространства, творческие стартапы, продюсеров, креативных менеджеров и меценатов. Всего на соискание премии было подано более трех тысяч заявок из 72 регионов России. Организаторами Russian Creative Awards выступили дирекция "Российской креативной недели" и АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.