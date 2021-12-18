Оперштаб: В Москве выявлено 2 283 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 2 283 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 811 человек. На ИВЛ находятся 552 человека.

В городе выздоровели еще 2 936 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 831 571. В столице скончались 79 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.