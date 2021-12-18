Под Ярославлем в ДТП попал микроавтобус с детьми

Прокуратура Ярославской области организовала проверку после ДТП, в котором пострадали дети.

Предварительно установлено, что микроавтобус Mercedes-Benz рано утром 18 декабря перевозил на соревнования в Московскую область 13 учащихся одного из спортивных центров города Ростова Великого.

- В результате столкновения с бревнами, открепившимися от лесовоза, двигавшегося во встречном направлении, автобус перевернулся. Дети госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, - сообщила официальный представитель надзорного ведомства Яна Смирнова.

По словам врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева, большинство юных спортсменов не пострадали и после осмотра медиками были отпущены домой. Двух девочек доставили в областную детскую больницу, но одной из них медики позже тоже разрешили отправиться домой. Вторая осталась под наблюдением врачей.

Водитель госпитализирован в ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева.

- Сейчас он проходит обследование, у врачей его состояние опасений не вызывает, - уточнил глава области.

В прокуратуре пояснили, что в ходе проверки, организованной в связи с ДТП, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских и транспортных перевозок. Ситуация - на контроле у и. о. прокурора области Дмитрия Чумака.