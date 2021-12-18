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18.12.2021 10:40
Рубрика: Общество

Российско-немецкий дом в Москве обрел статус культурно-делового центра

Текст: Владимир Емельяненко

Накануне католического Рождества "Российско-немецкий дом в Москве" (РНДМ) обрел статус культурно-делового центра (КДЦ) "Русско-немецкий дом в Москве", что расширяет его образовательные, экономические и культурные права и полномочия.

Фото: Роман Щербенков
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"Это новый этап в развитии самоорганизации российских немцев, - сказал на церемонии открытия культурно-делового центра в Москве руководитель федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов. - Самое важное в том, чтобы дом был наполнен жизнью, чтобы каждый день здесь происходило позитивное, важное, нужное, чтобы этот дом стал местом притяжения".

С ним согласился Уполномоченный федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, профессор Бернд Фабрициус. "Статус культурно-делового центра - новое дыхание русско-немецкого дома в Москве и настоящая веха в истории развития самоорганизации российских немцев, - заметил Бернд Фабрициус. - Я знаю, что РНДМ во время пандемии нужно было приложить много усилий, поскольку сообщество, особенно этническое, занимающееся культурой, живет благодаря общению. Когда общение невозможно, необходимо активизировать большой творческий потенциал, чтобы, несмотря на отсутствие контактов, поддерживать и сохранять связи. И вы с этим замечательно справились".

Гостями концертной программы вечера стали оркестр "Новая Москва" под управлением дирижера Даяны Гофман и солистка Вероника Андрейченко. Также гости познакомились с картиной-триптихом "Рождество" художницы, члена-корреспондента Российской академии художеств Ирины Марц.

Теперь КДЦ "Русско-немецкий дом в Москве" стал центром притяжения всех немецких домов по всей России.

Справка "РГ"

Межправительственная российско-германская комиссия по вопросам российских немцев в период охлаждения диалога между Россией и ЕС, остается успешным механизмом российско-германского сотрудничества. На ее счету открытие в 2015 году российско-немецкого культурно-делового центра (КДЦ) в Омске, в 2018 году - КДЦ в Калининграде, в 2019 году - открытие КДЦ в Барнауле, в 2020 году - открытие КДЦ в Екатеринбурге, в 2021 году - КДЦ в Москве.

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