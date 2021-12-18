За сутки в России подтверждено 27 434 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- Москва - 2283
- Санкт-Петербург - 1997
- Московская область - 1683
- Краснодарский край - 749
- Красноярский край - 655
- Пермский край - 642
- Нижегородская область - 639
- Ростовская область - 639
- Свердловская область - 626
- Челябинская область - 607
- Самарская область - 593
- Иркутская область - 588
- Омская область - 538
- Воронежская область - 519
- Алтайский край - 500
- Республика Башкортостан - 493
- Хабаровский край - 480
- Ставропольский край - 462
- Приморский край - 458
- Новосибирская область - 390
- Волгоградская область - 366
- Ленинградская область - 355
- Кемеровская область - 354
- Саратовская область - 344
- Тверская область - 332
- Вологодская область - 327
- Липецкая область - 321
- Пензенская область - 313
- Архангельская область - 303
- Ульяновская область - 302
- Тюменская область - 299
- Белгородская область - 293
- Владимирская область - 287
- Забайкальский край - 283
- Ярославская область - 264
- Амурская область - 261
- Астраханская область - 236
- Кировская область - 233
- Тульская область - 233
- Республика Коми - 229
- Орловская область - 228
- Республика Бурятия - 228
- Брянская область - 227
- Смоленская область - 225
- Оренбургская область - 212
- Тамбовская область - 207
- Ханты-Мансийский автономный округ - 203
- Калужская область - 201
- Республика Карелия - 197
- Рязанская область - 197
- Ивановская область - 194
- Томская область - 192
- Республика Крым - 191
- Калининградская область - 187
- Новгородская область - 179
- Республика Саха (Якутия) - 178
- Курганская область - 173
- Курская область - 171
- Псковская область - 170
- Мурманская область - 170
- Республика Дагестан - 156
- Сахалинская область - 154
- Костромская область - 140
- Республика Хакасия - 130
- Республика Мордовия - 119
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 115
- Севастополь - 112
- Республика Чувашия - 112
- Республика Марий Эл - 108
- Удмуртская Республика - 107
- Республика Адыгея - 97
- Кабардино-Балкарская Республика - 95
- Республика Татарстан - 86
- Республика Ингушетия - 85
- Республика Северная Осетия-Алания - 77
- Чеченская Республика - 74
- Карачаево-Черкесская Республика - 68
- Камчатский край - 50
- Республика Алтай - 36
- Еврейская автономная область - 33
- Магаданская область - 29
- Республика Калмыкия - 17
- Республика Тыва - 16
- Ненецкий автономный округ - 9
- Чукотский автономный округ - 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 186 823 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%
- 2. Чукотский автономный округ 0,1%
- 3. Москва 0,11%
За последние сутки подтверждено 1 076 смертей
- Москва - 79
- Санкт-Петербург - 71
- Московская область - 54
- Воронежская область - 40
- Волгоградская область - 35
- Свердловская область - 35
- Красноярский край - 35
- Ставропольский край - 32
- Челябинская область - 28
- Алтайский край - 28
- Республика Башкортостан - 26
- Ростовская область - 25
- Республика Крым - 24
- Краснодарский край - 24
- Нижегородская область - 24
- Рязанская область - 22
- Самарская область - 22
- Пермский край - 21
- Республика Чувашия - 19
- Брянская область - 18
- Вологодская область - 17
- Республика Коми - 16
- Новосибирская область - 16
- Республика Хакасия - 15
- Иркутская область - 14
- Тульская область - 13
- Тюменская область - 13
- Ивановская область - 12
- Липецкая область - 12
- Тамбовская область - 12
- Тверская область - 12
- Ярославская область - 11
- Ульяновская область - 11
- Омская область - 10
- Астраханская область - 9
- Республика Дагестан - 9
- Саратовская область - 9
- Ханты-Мансийский автономный округ - 9
- Курская область - 8
- Мурманская область - 8
- Республика Северная Осетия - Алания - 8
- Оренбургская область - 8
- Орловская область - 7
- Смоленская область - 7
- Архангельская область - 7
- Калининградская область - 7
- Кабардино-Балкарская Республика - 7
- Республика Марий Эл - 7
- Пензенская область - 7
- Белгородская область - 6
- Калужская область - 6
- Новгородская область - 6
- Хабаровский край - 6
- Псковская область - 5
- Республика Мордовия - 5
- Республика Татарстан - 5
- Удмуртская Республика - 5
- Забайкальский край - 5
- Костромская область - 4
- Севастополь - 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
- Кемеровская область - 4
- Приморский край - 4
- Сахалинская область - 4
- Владимирская область - 3
- Республика Карелия - 3
- Кировская область - 3
- Курганская область - 3
- Республика Бурятия - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Магаданская область - 3
- Еврейская автономная область - 3
- Ленинградская область - 2
- Республика Адыгея - 2
- Республика Калмыкия - 2
- Чеченская Республика - 2
- Республика Алтай - 2
- Томская область - 2
- Амурская область - 2
- Республика Ингушетия - 1
- Камчатский край - 1
За весь период по России умерло 296 180 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 38 041 человек
- Москва - 2936
- Московская область - 2664
- Санкт-Петербург - 2348
- Нижегородская область - 988
- Омская область - 984
- Воронежская область - 961
- Ставропольский край - 944
- Ростовская область - 923
- Краснодарский край - 870
- Самарская область - 823
- Пермский край - 782
- Алтайский край - 779
- Иркутская область - 767
- Челябинская область - 701
- Красноярский край - 701
- Республика Коми - 683
- Белгородская область - 652
- Волгоградская область - 628
- Тюменская область - 626
- Ярославская область - 624
- Пензенская область - 598
- Саратовская область - 585
- Орловская область - 536
- Смоленская область - 531
- Ленинградская область - 514
- Республика Башкортостан - 487
- Новгородская область - 474
- Курская область - 448
- Липецкая область - 446
- Курганская область - 438
- Свердловская область - 435
- Костромская область - 422
- Приморский край - 395
- Забайкальский край - 391
- Вологодская область - 384
- Тамбовская область - 375
- Республика Крым - 371
- Архангельская область - 361
- Тверская область - 357
- Томская область - 356
- Владимирская область - 346
- Хабаровский край - 343
- Оренбургская область - 341
- Псковская область - 322
- Республика Саха (Якутия) - 310
- Амурская область - 306
- Калининградская область - 303
- Новосибирская область - 297
- Астраханская область - 265
- Кемеровская область - 256
- Брянская область - 247
- Мурманская область - 247
- Рязанская область - 243
- Удмуртская Республика - 243
- Республика Татарстан - 224
- Республика Хакасия - 224
- Тульская область - 213
- Ханты-Мансийский автономный округ - 206
- Республика Бурятия - 204
- Республика Карелия - 199
- Ивановская область - 184
- Республика Марий Эл - 177
- Республика Северная Осетия - Алания - 155
- Сахалинская область - 147
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 142
- Кировская область - 139
- Севастополь - 138
- Республика Мордовия - 135
- Калужская область - 134
- Республика Тыва - 125
- Республика Чувашия - 104
- Республика Дагестан - 103
- Ульяновская область - 96
- Карачаево-Черкесская Республика - 93
- Республика Адыгея - 87
- Еврейская автономная область - 85
- Республика Ингушетия - 73
- Чеченская Республика - 69
- Кабардино-Балкарская Республика - 68
- Камчатский край - 47
- Республика Алтай - 43
- Магаданская область - 35
- Республика Калмыкия - 18
- Ненецкий автономный округ - 11
- Чукотский автономный округ - 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 952 266.