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18.12.2021 11:38
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 434 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 27 434 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • Москва - 2283
  • Санкт-Петербург - 1997
  • Московская область - 1683
  • Краснодарский край - 749
  • Красноярский край - 655
  • Пермский край - 642
  • Нижегородская область - 639
  • Ростовская область - 639
  • Свердловская область - 626
  • Челябинская область - 607
  • Самарская область - 593
  • Иркутская область - 588
  • Омская область - 538
  • Воронежская область - 519
  • Алтайский край - 500
  • Республика Башкортостан - 493
  • Хабаровский край - 480
  • Ставропольский край - 462
  • Приморский край - 458
  • Новосибирская область - 390
  • Волгоградская область - 366
  • Ленинградская область - 355
  • Кемеровская область - 354
  • Саратовская область - 344
  • Тверская область - 332
  • Вологодская область - 327
  • Липецкая область - 321
  • Пензенская область - 313
  • Архангельская область - 303
  • Ульяновская область - 302
  • Тюменская область - 299
  • Белгородская область - 293
  • Владимирская область - 287
  • Забайкальский край - 283
  • Ярославская область - 264
  • Амурская область - 261
  • Астраханская область - 236
  • Кировская область - 233
  • Тульская область - 233
  • Республика Коми - 229
  • Орловская область - 228
  • Республика Бурятия - 228
  • Брянская область - 227
  • Смоленская область - 225
  • Оренбургская область - 212
  • Тамбовская область - 207
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 203
  • Калужская область - 201
  • Республика Карелия - 197
  • Рязанская область - 197
  • Ивановская область - 194
  • Томская область - 192
  • Республика Крым - 191
  • Калининградская область - 187
  • Новгородская область - 179
  • Республика Саха (Якутия) - 178
  • Курганская область - 173
  • Курская область - 171
  • Псковская область - 170
  • Мурманская область - 170
  • Республика Дагестан - 156
  • Сахалинская область - 154
  • Костромская область - 140
  • Республика Хакасия - 130
  • Республика Мордовия - 119
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 115
  • Севастополь - 112
  • Республика Чувашия - 112
  • Республика Марий Эл - 108
  • Удмуртская Республика - 107
  • Республика Адыгея - 97
  • Кабардино-Балкарская Республика - 95
  • Республика Татарстан - 86
  • Республика Ингушетия - 85
  • Республика Северная Осетия-Алания - 77
  • Чеченская Республика - 74
  • Карачаево-Черкесская Республика - 68
  • Камчатский край - 50
  • Республика Алтай - 36
  • Еврейская автономная область - 33
  • Магаданская область - 29
  • Республика Калмыкия - 17
  • Республика Тыва - 16
  • Ненецкий автономный округ - 9
  • Чукотский автономный округ - 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 186 823 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%
  • 2. Чукотский автономный округ 0,1%
  • 3. Москва 0,11%
За последние сутки подтверждено 1 076 смертей
  • Москва - 79
  • Санкт-Петербург - 71
  • Московская область - 54
  • Воронежская область - 40
  • Волгоградская область - 35
  • Свердловская область - 35
  • Красноярский край - 35
  • Ставропольский край - 32
  • Челябинская область - 28
  • Алтайский край - 28
  • Республика Башкортостан - 26
  • Ростовская область - 25
  • Республика Крым - 24
  • Краснодарский край - 24
  • Нижегородская область - 24
  • Рязанская область - 22
  • Самарская область - 22
  • Пермский край - 21
  • Республика Чувашия - 19
  • Брянская область - 18
  • Вологодская область - 17
  • Республика Коми - 16
  • Новосибирская область - 16
  • Республика Хакасия - 15
  • Иркутская область - 14
  • Тульская область - 13
  • Тюменская область - 13
  • Ивановская область - 12
  • Липецкая область - 12
  • Тамбовская область - 12
  • Тверская область - 12
  • Ярославская область - 11
  • Ульяновская область - 11
  • Омская область - 10
  • Астраханская область - 9
  • Республика Дагестан - 9
  • Саратовская область - 9
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 9
  • Курская область - 8
  • Мурманская область - 8
  • Республика Северная Осетия - Алания - 8
  • Оренбургская область - 8
  • Орловская область - 7
  • Смоленская область - 7
  • Архангельская область - 7
  • Калининградская область - 7
  • Кабардино-Балкарская Республика - 7
  • Республика Марий Эл - 7
  • Пензенская область - 7
  • Белгородская область - 6
  • Калужская область - 6
  • Новгородская область - 6
  • Хабаровский край - 6
  • Псковская область - 5
  • Республика Мордовия - 5
  • Республика Татарстан - 5
  • Удмуртская Республика - 5
  • Забайкальский край - 5
  • Костромская область - 4
  • Севастополь - 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
  • Кемеровская область - 4
  • Приморский край - 4
  • Сахалинская область - 4
  • Владимирская область - 3
  • Республика Карелия - 3
  • Кировская область - 3
  • Курганская область - 3
  • Республика Бурятия - 3
  • Республика Саха (Якутия) - 3
  • Магаданская область - 3
  • Еврейская автономная область - 3
  • Ленинградская область - 2
  • Республика Адыгея - 2
  • Республика Калмыкия - 2
  • Чеченская Республика - 2
  • Республика Алтай - 2
  • Томская область - 2
  • Амурская область - 2
  • Республика Ингушетия - 1
  • Камчатский край - 1

За весь период по России умерло 296 180 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 38 041 человек
  • Москва - 2936
  • Московская область - 2664
  • Санкт-Петербург - 2348
  • Нижегородская область - 988
  • Омская область - 984
  • Воронежская область - 961
  • Ставропольский край - 944
  • Ростовская область - 923
  • Краснодарский край - 870
  • Самарская область - 823
  • Пермский край - 782
  • Алтайский край - 779
  • Иркутская область - 767
  • Челябинская область - 701
  • Красноярский край - 701
  • Республика Коми - 683
  • Белгородская область - 652
  • Волгоградская область - 628
  • Тюменская область - 626
  • Ярославская область - 624
  • Пензенская область - 598
  • Саратовская область - 585
  • Орловская область - 536
  • Смоленская область - 531
  • Ленинградская область - 514
  • Республика Башкортостан - 487
  • Новгородская область - 474
  • Курская область - 448
  • Липецкая область - 446
  • Курганская область - 438
  • Свердловская область - 435
  • Костромская область - 422
  • Приморский край - 395
  • Забайкальский край - 391
  • Вологодская область - 384
  • Тамбовская область - 375
  • Республика Крым - 371
  • Архангельская область - 361
  • Тверская область - 357
  • Томская область - 356
  • Владимирская область - 346
  • Хабаровский край - 343
  • Оренбургская область - 341
  • Псковская область - 322
  • Республика Саха (Якутия) - 310
  • Амурская область - 306
  • Калининградская область - 303
  • Новосибирская область - 297
  • Астраханская область - 265
  • Кемеровская область - 256
  • Брянская область - 247
  • Мурманская область - 247
  • Рязанская область - 243
  • Удмуртская Республика - 243
  • Республика Татарстан - 224
  • Республика Хакасия - 224
  • Тульская область - 213
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 206
  • Республика Бурятия - 204
  • Республика Карелия - 199
  • Ивановская область - 184
  • Республика Марий Эл - 177
  • Республика Северная Осетия - Алания - 155
  • Сахалинская область - 147
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 142
  • Кировская область - 139
  • Севастополь - 138
  • Республика Мордовия - 135
  • Калужская область - 134
  • Республика Тыва - 125
  • Республика Чувашия - 104
  • Республика Дагестан - 103
  • Ульяновская область - 96
  • Карачаево-Черкесская Республика - 93
  • Республика Адыгея - 87
  • Еврейская автономная область - 85
  • Республика Ингушетия - 73
  • Чеченская Республика - 69
  • Кабардино-Балкарская Республика - 68
  • Камчатский край - 47
  • Республика Алтай - 43
  • Магаданская область - 35
  • Республика Калмыкия - 18
  • Ненецкий автономный округ - 11
  • Чукотский автономный округ - 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 952 266.

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