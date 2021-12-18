За сутки в России подтверждено 27 434 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое Москва - 2283

Санкт-Петербург - 1997

Московская область - 1683

Краснодарский край - 749

Красноярский край - 655

Пермский край - 642

Нижегородская область - 639

Ростовская область - 639

Свердловская область - 626

Челябинская область - 607

Самарская область - 593

Иркутская область - 588

Омская область - 538

Воронежская область - 519

Алтайский край - 500

Республика Башкортостан - 493

Хабаровский край - 480

Ставропольский край - 462

Приморский край - 458

Новосибирская область - 390

Волгоградская область - 366

Ленинградская область - 355

Кемеровская область - 354

Саратовская область - 344

Тверская область - 332

Вологодская область - 327

Липецкая область - 321

Пензенская область - 313

Архангельская область - 303

Ульяновская область - 302

Тюменская область - 299

Белгородская область - 293

Владимирская область - 287

Забайкальский край - 283

Ярославская область - 264

Амурская область - 261

Астраханская область - 236

Кировская область - 233

Тульская область - 233

Республика Коми - 229

Орловская область - 228

Республика Бурятия - 228

Брянская область - 227

Смоленская область - 225

Оренбургская область - 212

Тамбовская область - 207

Ханты-Мансийский автономный округ - 203

Калужская область - 201

Республика Карелия - 197

Рязанская область - 197

Ивановская область - 194

Томская область - 192

Республика Крым - 191

Калининградская область - 187

Новгородская область - 179

Республика Саха (Якутия) - 178

Курганская область - 173

Курская область - 171

Псковская область - 170

Мурманская область - 170

Республика Дагестан - 156

Сахалинская область - 154

Костромская область - 140

Республика Хакасия - 130

Республика Мордовия - 119

Ямало-Ненецкий автономный округ - 115

Севастополь - 112

Республика Чувашия - 112

Республика Марий Эл - 108

Удмуртская Республика - 107

Республика Адыгея - 97

Кабардино-Балкарская Республика - 95

Республика Татарстан - 86

Республика Ингушетия - 85

Республика Северная Осетия-Алания - 77

Чеченская Республика - 74

Карачаево-Черкесская Республика - 68

Камчатский край - 50

Республика Алтай - 36

Еврейская автономная область - 33

Магаданская область - 29

Республика Калмыкия - 17

Республика Тыва - 16

Ненецкий автономный округ - 9

Чукотский автономный округ - 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 186 823 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%

2. Чукотский автономный округ 0,1%

3. Москва 0,11% За последние сутки подтверждено 1 076 смертей Москва - 79

Санкт-Петербург - 71

Московская область - 54

Воронежская область - 40

Волгоградская область - 35

Свердловская область - 35

Красноярский край - 35

Ставропольский край - 32

Челябинская область - 28

Алтайский край - 28

Республика Башкортостан - 26

Ростовская область - 25

Республика Крым - 24

Краснодарский край - 24

Нижегородская область - 24

Рязанская область - 22

Самарская область - 22

Пермский край - 21

Республика Чувашия - 19

Брянская область - 18

Вологодская область - 17

Республика Коми - 16

Новосибирская область - 16

Республика Хакасия - 15

Иркутская область - 14

Тульская область - 13

Тюменская область - 13

Ивановская область - 12

Липецкая область - 12

Тамбовская область - 12

Тверская область - 12

Ярославская область - 11

Ульяновская область - 11

Омская область - 10

Астраханская область - 9

Республика Дагестан - 9

Саратовская область - 9

Ханты-Мансийский автономный округ - 9

Курская область - 8

Мурманская область - 8

Республика Северная Осетия - Алания - 8

Оренбургская область - 8

Орловская область - 7

Смоленская область - 7

Архангельская область - 7

Калининградская область - 7

Кабардино-Балкарская Республика - 7

Республика Марий Эл - 7

Пензенская область - 7

Белгородская область - 6

Калужская область - 6

Новгородская область - 6

Хабаровский край - 6

Псковская область - 5

Республика Мордовия - 5

Республика Татарстан - 5

Удмуртская Республика - 5

Забайкальский край - 5

Костромская область - 4

Севастополь - 4

Ямало-Ненецкий автономный округ - 4

Кемеровская область - 4

Приморский край - 4

Сахалинская область - 4

Владимирская область - 3

Республика Карелия - 3

Кировская область - 3

Курганская область - 3

Республика Бурятия - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Магаданская область - 3

Еврейская автономная область - 3

Ленинградская область - 2

Республика Адыгея - 2

Республика Калмыкия - 2

Чеченская Республика - 2

Республика Алтай - 2

Томская область - 2

Амурская область - 2

Республика Ингушетия - 1

Камчатский край - 1 За весь период по России умерло 296 180 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 38 041 человек Москва - 2936

Московская область - 2664

Санкт-Петербург - 2348

Нижегородская область - 988

Омская область - 984

Воронежская область - 961

Ставропольский край - 944

Ростовская область - 923

Краснодарский край - 870

Самарская область - 823

Пермский край - 782

Алтайский край - 779

Иркутская область - 767

Челябинская область - 701

Красноярский край - 701

Республика Коми - 683

Белгородская область - 652

Волгоградская область - 628

Тюменская область - 626

Ярославская область - 624

Пензенская область - 598

Саратовская область - 585

Орловская область - 536

Смоленская область - 531

Ленинградская область - 514

Республика Башкортостан - 487

Новгородская область - 474

Курская область - 448

Липецкая область - 446

Курганская область - 438

Свердловская область - 435

Костромская область - 422

Приморский край - 395

Забайкальский край - 391

Вологодская область - 384

Тамбовская область - 375

Республика Крым - 371

Архангельская область - 361

Тверская область - 357

Томская область - 356

Владимирская область - 346

Хабаровский край - 343

Оренбургская область - 341

Псковская область - 322

Республика Саха (Якутия) - 310

Амурская область - 306

Калининградская область - 303

Новосибирская область - 297

Астраханская область - 265

Кемеровская область - 256

Брянская область - 247

Мурманская область - 247

Рязанская область - 243

Удмуртская Республика - 243

Республика Татарстан - 224

Республика Хакасия - 224

Тульская область - 213

Ханты-Мансийский автономный округ - 206

Республика Бурятия - 204

Республика Карелия - 199

Ивановская область - 184

Республика Марий Эл - 177

Республика Северная Осетия - Алания - 155

Сахалинская область - 147

Ямало-Ненецкий автономный округ - 142

Кировская область - 139

Севастополь - 138

Республика Мордовия - 135

Калужская область - 134

Республика Тыва - 125

Республика Чувашия - 104

Республика Дагестан - 103

Ульяновская область - 96

Карачаево-Черкесская Республика - 93

Республика Адыгея - 87

Еврейская автономная область - 85

Республика Ингушетия - 73

Чеченская Республика - 69

Кабардино-Балкарская Республика - 68

Камчатский край - 47

Республика Алтай - 43

Магаданская область - 35

Республика Калмыкия - 18

Ненецкий автономный округ - 11

Чукотский автономный округ - 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 952 266. Биолог рассказала, откуда могли появиться мутации "омикрона"