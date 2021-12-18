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18.12.2021 18:05
Рубрика: Власть

Башкортостан и Казахстан продолжат взаимовыгодное сотрудничество

Текст: Гульназ Данилова
Международная неделя бизнеса - 2021, проходившая в Уфе, завершилась бизнес-диалогом, посвященном дальнейшему экономическому сотрудничеству Башкортостана и Казахстана.
Фото: https://ibw-bashkortostan.com/ Фото: https://ibw-bashkortostan.com/
Фото: https://ibw-bashkortostan.com/

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров назвал основные проекты, которые можно реализовать совместными усилиями.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com/
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- Один из них пока находится в стадии осмысления и определения контуров. Это создание Евразийского экономического центра, где Башкортостан и Казахстан могут стать одними из ведущих игроков, - отметил Радий Хабиров. - Еще один проект- это создание в Казахстане большого химического кластера на территории Специальной экономической зоны "Павлодар" с участием нашей Башкирской содовой компании.

Для большего сближения и развития деловых контактов после окончания пандемии будут открыты прямые авиарейсы из Уфы в Нур-Султан и Алматы.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подчеркнул, что Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана и России.

- Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2022-2024 годы становится надежным механизмом дальнейшего наращивания торгово-экономических связей между нами, важным сигналом для бизнес-кругов о долгосрочности и глубине формируемых нами возможностей в целом ряде перспективных областей, - подчеркнул он.- Укрепление сотрудничества находит отражение и в динамичном восстановлении торговых показателей. Так, за 10 месяцев 2021 года товарооборот между Башкортостаном и Казахстаном вырос на 32 процента и превысил 300 миллионов долларов. Это на 10 процентов выше допандемийного уровня. Но нам надо стремиться к большему, выходить на уровень в миллиард долларов. Потенциал для этого есть.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com
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После бизнес-диалога было подписано восемь двусторонних документов.

Среди них - соглашение об основных принципах реализации проекта по созданию химического кластера в г. Павлодар Республики Казахстан, подписанное Башкирской содовой компанией и компанией "Каустик".

Кроме того, был подписан меморандум в области сертификации продукции "халяль" между Центром развития индустрии "халяль" Республики Башкортостан и Казахстанским институтом стандартизации и метрологии. Башкирские аграрии изучили опыт коллег по производству и сертификации продукции, а также по его поставкам в другие регионы. Между республиками уже имеется договоренность по сотрудничеству: сертификация в системе "халяль", обмен опытом в области экспорта сельскохозяйственной продукции РБ в части ее унификации.

Также было пописано соглашение о сотрудничестве между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан.

Башкирская торговая сеть "Байрам" и казахская компания "АДАЛ - АС TRADE" подписали документ о поставке продовольственных товаров. "Байрам" заинтересован в продукции казахских производителей, такой как макаронные изделия, крупы, молочная. Прорабатываются логистические и дистрибьюторские вопросы для организации поставок из Казахстана.

О поставке сельскохозяйственной продукции договорились башкирский торговый дом "Зур-Базар" и казахская компания "Экофрукт".

Договор о сотрудничестве по пошиву и поставке текстильной продукции заключен между "Комбинатом рабочей одежды" и Алматинским хлопчатобумажным комбинатом.

Соглашение о сотрудничестве также подписали Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан и Ассоциация халал индустрии Казахстана.

Компании "ОргНефтеГаз" и "Qazaq National Product" подписали договор о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

Фото: Петр Коннов/РГ
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Как отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, вопросам взаимодействия Республики Казахстан с Республикой Башкортостан уделяется пристальное внимание. Ключевые направления сотрудничества закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества между республиками на 2022- 2024 годы. Ее реализация стала приоритетом правительства Башкортостана и для оперативного мониторинга ее исполнения внесена в систему сетевого планирования.

- Предполагаем, что дальнейшая совместная работа приведет к увеличению числа совместных предприятий, успешной реализации инвестиционных проектов в нефтехимии, металлургии, легкой промышленности и других отраслях промышленности и увеличит объем внешнеторгового оборота между странами, - сказал Рустам Муратов.

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