Благодаря партнерству с ВЭБ Самарская область построит 12 школ в рамках ГЧП

Новости

Власти Британии намерены ввести всеобщую изоляцию после Рождества 11:01
Кабмин утвердил правила размещения информации о состоянии окружающей среды 11:00
В Подмосковье температура опустится до минус 26 10:56
Испытания американской гиперзвуковой ракеты вновь закончились неудачей 10:43
Российско-немецкий дом в Москве обрел статус культурно-делового центра 10:40
В Чувашии зимние каникулы начнутся с 27 декабря 10:36
Антонов назвал причины кризиса на границе с Беларусью 09:35
Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники 08:55
Представитель МИД РФ Захарова призвала ОБСЕ защитить телеканал RT 08:37
Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы чемпиона мира 08:07
Перед боем Бетербиева и Брауна организаторы включили гимн СССР 07:30
Овечкин забросил 752-ю шайбу и помог "Вашингтону" победить "Виннипег" 07:10
Первый самолет Минобороны России с гуманитарной помощью прибыл в Кабул 06:40
Владелец "Спартака" Федун назвал Россию "футбольным лилипутом" 05:58
Левандовски превзошел рекорд Мюллера в чемпионате Германии 05:40
Бастрыкин взял под контроль дело о покушении на амурского полицейского 05:34
Минздрав ЮАР: Число госпитализаций с "омикроном" снизилось на 91 процент 05:10
Диетолог назвал самый полезный молочный продукт 04:40
Россия официально вышла из Договора по открытому небу 04:17
Порошенко покинул Украину после попытки вручить ему повестку на допрос 03:37
Посол Антонов: США могут подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений 02:47
Музей Победы к 100-летию Юрия Никулина подготовил необычную программу 02:00
Президент Сербии Вучич назвал причину энергетического кризиса в Европе 01:50
В Египте выявлены первые три случая заражения "омикрон"-штаммом 01:16
Браслеты против 5G оказались радиоактивными 00:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
18.12.2021 10:07
Рубрика: Власть

Благодаря партнерству с ВЭБ Самарская область построит 12 школ в рамках ГЧП

Текст: Ирина Чечурина (самара)
Одно из первых концессионных соглашений в стране в рамках государственной программы "Развитие образования" заключено 17 декабря между Правительством региона и компанией "ПроШкола" в присутствии губернатора Дмитрия Азарова.
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Первая школа на 1500 мест будет построена в селе Лопатино Волжского района губернии. Планируется, что строительство начнется уже в 2022 году. Это первый объект, который будет построен благодаря сотрудничеству между Правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. В начале следующего года планируются к подписанию еще три концессионных соглашения. Всего же в ближайшие годы в Самарской области, благодаря партнерству с ВЭБ.РФ, планируется построить 12 школ на принципах государственно-частного партнерства. Это позволит дополнительно создать в области 12,5 тысячи мест в школах.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Дмитрий Азаров провел заседание совета НОЦ "Инженерия будущего"

Подписи под новым документом 17 декабря поставили председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ - генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова.

Это - итог системной работы, проделанной правительством региона и большой шаг в рамках государственной программы "Развитие образования", которая стартовала в этом году по инициативе Минпросвещения РФ. В ней предусмотрена возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства.

Благодаря программе к 2025 году в Российской Федерации будет создано свыше 647 тыс. новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса. ООО "ПроШкола" - это утвержденный Правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования.

- Это первое соглашение в сфере образования, но у нас большие совместные планы по сотрудничеству. Поскольку в рамках исполнения национальных целей и проектов, определенных президентом страны, мы планируем и в дальнейшем проводить большую работу по обеспечению доступного общего образования на территории региона, - акцентировал Дмитрий Азаров. - С точки зрения достижения этих целей мы сформировали перечень из 12 объектов, которые должны быть построены в ближайшие годы. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысяч мест в школах. Очень надеемся, что первое подписанное соглашение станет знаковым и мы совместно с организацией "ПроШкола" сможем реализовать все наши намерения.

Губернатор отметил, что за последние годы Самарская область стала признанным лидером в сфере ГЧП. Благодаря активной работе в рамках национальных проектов, а также тесному сотрудничеству власти и частных структур в последние годы удается сохранять высокие темпы строительства социальных объектов и развития инфраструктуры, даже в условиях пандемии.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
ГЧП-практики Самарской области в здравоохранении признаны лучшими в стране

- Уверен, что "ПроШкола" и ВЭБ.РФ придаст импульс развития ГЧП в сфере образования и позволят нам быстрее справляться с задачей по строительству новых школ и созданию дополнительных мест, - отметил Дмитрий Азаров. - Я рад тому, что наши намерения мы уже зафиксировали на бумаге. Напомню, что предварительная договоренность была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано соглашение об участии региона в этом проекте по строительству новых школ.

- Проектирование и строительство новой школы начнется уже в следующем году. Вместе с руководством региона мы готовимся к подписанию еще трех концессионных соглашений в рамках второй волны и обсуждаем проекты строительства школ третьей волны. Мы создаем новые места в школах с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), что позволяет не только ускорить строительство школ в регионах с наибольшей потребностью, но и снизить финансовую нагрузку на местный бюджет. Причем речь идет о создании новых школ, оснащенных передовым оборудованием и лучшими инфраструктурными решениями, - приводит слова Алисы Денисовой пресс-служба Правительства Самарской области.

Напомним, в октябре 2021 года коллегиальные органы ВЭБ.РФ приняли решение о финансировании первых 15 проектов строительства школ в регионах в рамках первой волны. Среди них одна - в Самарской области в микрорайоне Южный город, который развивается активными темпами, и по предварительным итогам переписи населения является одним из самых густо населенных. Этим и обусловлено появление в Волжском районе новой школы, которая также, как и две существующих, будет рассчитана на 1500 мест.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Игорь Комаров оценил динамику снижения заболеваемости ковидом в Самаре

- Этот масштабный проект позволит нам в сжатые сроки создать достаточно большое количество комфортных и современных учебных мест, в которых регион крайне заинтересован, совершенствовать социальную инфраструктуру муниципалитетов, создать оптимальные условия для реализации национального проекта "Образование", - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Сегодня мы заключили первое для Самарской области концессионное соглашение с ООО "ПроШкола". Замечательно, что оно первое и в масштабах страны, и станет типовым документом при заключении соглашений в других регионах Российской Федерации. Это еще раз подтвердило и укрепило лидерские позиции нашего региона по важнейшим направлениям социально-экономического развития.

Справка "РГ"

Только в 2021году в Самаре открылись две новые школы, 47 были оснащены цифровым и медиаоборудованием, открыты 64 "Точки роста". А всего, благодаря системной работе, за последние три года в регионе введено в эксплуатацию девять школ почти на 8000 мест.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

Главное сегодня

Путин призвал доработать проект о QR-кодах и оценил опасность "омикрона". Главное
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное
Антонов назвал причины кризиса на границе с Беларусью
Россия официально вышла из Договора по открытому небу
Порошенко покинул Украину после попытки вручить ему повестку на допрос
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими