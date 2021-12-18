Благодаря партнерству с ВЭБ Самарская область построит 12 школ в рамках ГЧП

Одно из первых концессионных соглашений в стране в рамках государственной программы "Развитие образования" заключено 17 декабря между Правительством региона и компанией "ПроШкола" в присутствии губернатора Дмитрия Азарова.

Первая школа на 1500 мест будет построена в селе Лопатино Волжского района губернии. Планируется, что строительство начнется уже в 2022 году. Это первый объект, который будет построен благодаря сотрудничеству между Правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. В начале следующего года планируются к подписанию еще три концессионных соглашения. Всего же в ближайшие годы в Самарской области, благодаря партнерству с ВЭБ.РФ, планируется построить 12 школ на принципах государственно-частного партнерства. Это позволит дополнительно создать в области 12,5 тысячи мест в школах.

Подписи под новым документом 17 декабря поставили председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ - генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова.

Это - итог системной работы, проделанной правительством региона и большой шаг в рамках государственной программы "Развитие образования", которая стартовала в этом году по инициативе Минпросвещения РФ. В ней предусмотрена возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства.

Благодаря программе к 2025 году в Российской Федерации будет создано свыше 647 тыс. новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса. ООО "ПроШкола" - это утвержденный Правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования.

- Это первое соглашение в сфере образования, но у нас большие совместные планы по сотрудничеству. Поскольку в рамках исполнения национальных целей и проектов, определенных президентом страны, мы планируем и в дальнейшем проводить большую работу по обеспечению доступного общего образования на территории региона, - акцентировал Дмитрий Азаров. - С точки зрения достижения этих целей мы сформировали перечень из 12 объектов, которые должны быть построены в ближайшие годы. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысяч мест в школах. Очень надеемся, что первое подписанное соглашение станет знаковым и мы совместно с организацией "ПроШкола" сможем реализовать все наши намерения.

Губернатор отметил, что за последние годы Самарская область стала признанным лидером в сфере ГЧП. Благодаря активной работе в рамках национальных проектов, а также тесному сотрудничеству власти и частных структур в последние годы удается сохранять высокие темпы строительства социальных объектов и развития инфраструктуры, даже в условиях пандемии.

- Уверен, что "ПроШкола" и ВЭБ.РФ придаст импульс развития ГЧП в сфере образования и позволят нам быстрее справляться с задачей по строительству новых школ и созданию дополнительных мест, - отметил Дмитрий Азаров. - Я рад тому, что наши намерения мы уже зафиксировали на бумаге. Напомню, что предварительная договоренность была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано соглашение об участии региона в этом проекте по строительству новых школ.

- Проектирование и строительство новой школы начнется уже в следующем году. Вместе с руководством региона мы готовимся к подписанию еще трех концессионных соглашений в рамках второй волны и обсуждаем проекты строительства школ третьей волны. Мы создаем новые места в школах с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), что позволяет не только ускорить строительство школ в регионах с наибольшей потребностью, но и снизить финансовую нагрузку на местный бюджет. Причем речь идет о создании новых школ, оснащенных передовым оборудованием и лучшими инфраструктурными решениями, - приводит слова Алисы Денисовой пресс-служба Правительства Самарской области.

Напомним, в октябре 2021 года коллегиальные органы ВЭБ.РФ приняли решение о финансировании первых 15 проектов строительства школ в регионах в рамках первой волны. Среди них одна - в Самарской области в микрорайоне Южный город, который развивается активными темпами, и по предварительным итогам переписи населения является одним из самых густо населенных. Этим и обусловлено появление в Волжском районе новой школы, которая также, как и две существующих, будет рассчитана на 1500 мест.

- Этот масштабный проект позволит нам в сжатые сроки создать достаточно большое количество комфортных и современных учебных мест, в которых регион крайне заинтересован, совершенствовать социальную инфраструктуру муниципалитетов, создать оптимальные условия для реализации национального проекта "Образование", - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Сегодня мы заключили первое для Самарской области концессионное соглашение с ООО "ПроШкола". Замечательно, что оно первое и в масштабах страны, и станет типовым документом при заключении соглашений в других регионах Российской Федерации. Это еще раз подтвердило и укрепило лидерские позиции нашего региона по важнейшим направлениям социально-экономического развития.

Справка "РГ"

Только в 2021году в Самаре открылись две новые школы, 47 были оснащены цифровым и медиаоборудованием, открыты 64 "Точки роста". А всего, благодаря системной работе, за последние три года в регионе введено в эксплуатацию девять школ почти на 8000 мест.