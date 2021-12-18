В Чувашии зимние каникулы начнутся с 27 декабря

Зимние каникулы в школах Чувашии начнутся на несколько дней раньше обычного. Как сообщил "РГ" источник в правительстве республики, по плану дети должны были начать отдыхать с 31 декабря, однако власти решили отпустить школьников на каникулы с 27 декабря. Официально об этом объявят в понедельник.

Ранее предложение растянуть каникулы озвучил глава региона Олег Николаев на прошедшем вчера заседании оперштаба по коронавирусу. Он отметил, что несколько российских регионов уже прибегнул к подобной практики.

Поводом же к такому решению послужил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в детских садах и школах республики. При этом глава региона подчеркнул, что досрочные каникулы не должны идти в ущерб образовательной программе.