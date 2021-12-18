В Саратове восемь человек пострадали в ДТП с междугородним автобусом

Междугородний автобус, выехавший с автовокзала Саратова в город Жирновск Волгоградской области, потерял управление и выехал на парковку многоквартирного дома. Пострадали восемь человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Интерфакс-Поволжье", ДТП произошло около 13.20 по местному времени на улице Новоузенская в Саратове. Автобус, спускаясь с горы, потерял управление и на полном ходу снес ограждение, он выехал на парковку многоквартирного дома. Повреждения получили не менее семи автомобилей.

По предварительной информации, в ДТП пострадали водитель автобуса и пассажиры. Двое находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

Причины ДТП устанавливаются. Ночью в Саратове шел снег и дождь, некоторые дороги покрылись наледью. Спецтехника переведена на круглосуточный режим работы.