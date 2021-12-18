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18.12.2021 14:12
Рубрика: Происшествия

В Саратове восемь человек пострадали в ДТП с междугородним автобусом

Текст: Наталья Саванкова

Междугородний автобус, выехавший с автовокзала Саратова в город Жирновск Волгоградской области, потерял управление и выехал на парковку многоквартирного дома. Пострадали восемь человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Прокуратура Ярославской области
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Как сообщает "Интерфакс-Поволжье", ДТП произошло около 13.20 по местному времени на улице Новоузенская в Саратове. Автобус, спускаясь с горы, потерял управление и на полном ходу снес ограждение, он выехал на парковку многоквартирного дома. Повреждения получили не менее семи автомобилей.

По предварительной информации, в ДТП пострадали водитель автобуса и пассажиры. Двое находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет.

Причины ДТП устанавливаются. Ночью в Саратове шел снег и дождь, некоторые дороги покрылись наледью. Спецтехника переведена на круглосуточный режим работы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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